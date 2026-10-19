Afrika: Mummunan Yaƙi Tsakanin "Da'ish" Da "Al-Qaeda" A Iyakokin Mali Da Burkina Faso

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyar da ta nemi a sakaya sunanta ta ƙara da cewa rikice-rikicen sun faru ne a gundumar "Tessit" ta Mali da ke yammacin "Menaka," kuma sun haɗa da yankunan "Arbinda" da "Tin Akof" a arewacin Burkina Faso, yankunan da ke fama da mummunan raunin tsaro da ƙungiyoyin biyu ke ƙoƙarin amfani da su wajin mallake su.
Bisa ga majiyar, waɗannan rikice-rikicen ba su kasance na farko ba domin sun riga sun biyo bayan wasu zagayen faɗa a watan Satumba da ya gabata, abin da ya ƙarfafa damuwa kan yiwuwar waɗannan yankuna su faɗa hannun ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu, a lokacin da hukumomi ke nazarin ƙarfafa sojojinsu a can.
Yaƙi Don Samun Iko Kan Albarkatu
A watan Satumba da ya gabata, ƙungiyar "Da'ish" ta bayyana cewa ta kashe mutane 400 na ƙungiyar "Nusrat al-Islam wal-Muslimin" da ke da alaƙa da "Al-Qaeda" a yaƙe-yaƙe da suka barke a lardin Oudalan, kuma ta kama mayaƙa kusan 30 alama da ke nuna ƙaruwar rikici tsakanin ɓangarorin biyu.
Masanin siyasa mai sharhi kan harkokin Afirka, Qassim Keita, ya yi sharhi kan al'amarin yana cewa "abin da ke faruwa a iyakar Burkina Faso da Mali da Nijar na faɗa tsakanin 'Da'ish' da ƙungiyoyin da ke bin 'Al-Qaeda' yana nuni da wata gwagwarmaya mai zafi kan albarkatu, domin ƙungiyoyin biyu suna sane da cewa wanda ya mallaki waɗannan yankuna yana mamaye hanyoyin kasuwanci da hanyoyin ƙaura ba bisa ka'ida ba."
Keita ya ƙara a cikin wata magana ta musamman ga "Erem News" cewa "ƙungiyar Da'ish kamar Al-Qaeda tana ƙulla haraji da kuɗaɗen wucewa kan ayarin kasuwanci, don haka kowanne daga cikinsu yana ƙoƙarin kwace yankuna masu mahimmanci don tara ƙarin albarkatun kuɗi wanda zai ba shi damar ƙarfafa makamansa na soji da jawo ƙarin mayaƙa da manyan cin hanci na kuɗi."
Wannan mai magana ya yi nuni da cewa "abin da ke ciyar da wannan rikici da kuma mamayar ƙungiyoyin tsattsauran ra'ayi kan hanyoyin fataucin da kasuwancin iyaka tsakanin ƙasashen Sahel na Afirka shine wahalar miƙa waɗannan biranen ga kulawar sojojin ƙasa waɗanda ke fama da mummunan gajiyarwa a fagen yaƙi musamman a Mali."
Fifiko A Tsari Da Soji
A cikin watannin da suka gabata, ƙungiyar "Nusrat al-Islam wal-Muslimin" ta bayyana a matsayin babbar ƙalubalen da ke fuskantar gwamnatin Mali da Burkina Faso, duk da haka rahotanni suna magana kan cewa ta sa mu asara mai tsanani a zagayen arangamar ta da ƙungiyar "Da'ish."
Masanin siyasa ƙwararre kan harkokin Afirka Ibrahim Habibou, yana ganin cewa duk da rahotannin nasarar "Da'ish" wajen ba wa mayaƙan "Nusrat al-Islam wal-Muslimin" mamaki a iyakar Mali da Burkina Faso, ƙungiyar da ke da alaƙa da "Al-Qaeda" har yanzu tana da fifikon soji da na tsari a yankin Sahel.
Habibou ya ci gaba a cikin wata magana da cewa "abin da ke faruwa a waɗannan yankunan iyaka masu nisa daga idanun gwamnatoci a Sahel babbar gasa ce tsakanin ƙungiyoyin biyu kan jawo ƙarin mayaƙa da karkatar da manyan jagoranci," yana mai hasashen cewa "tashin hankali tsakanin su zai tsananta a mataki mai zuwa musamman a yanayin gazawar sojojin ƙasa wajen samun ci gaba a fuskantarsu.
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