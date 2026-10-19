Yamen Ta Kai Harin Soji 6 Kan "Aramco" Da Filin Mai Na Shaybah Da Filayen Jirgin Sama Da Sansanonin Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen, a yau Litinin, sun bayyana gudanar da manyan ayyukan soji shida bisa amfani da adadi mai yawa na makamai masu linzami na ballistic da na cruise da jiragen mara matuƙa, waɗanda suka shafi wurare da cibiyoyin mai da soji a Saudiyya, tare da tabbatar da samun kai tsaye garesu.
Sojojin Yemen, a cikin wata sanarwa, sun ce aikin farko ya shafi kamfanin "Aramco" a Yanbu a matakai biyu, suna mai nuni da cewa harin ya haifar da manyan gobara a wuraren da aka kai wa hari, yayin da aikin na biyu ya shafi filin mai na Shaybah, suna mai tabbatar da samun kai tsaye.
Sun ƙara da cewa aikin na uku ya shafi filin jirgin sama na King Khalid a Riyadh a matakai uku, yayin da aikin na huɗu ya shafi filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Abha, da radar Saudiyya a tsaunukan Al-Hasn da Al-Rahmah, da sansanin sojin sama na Khamis Mushait.
Sojojin Yemen sun yi nuni da cewa an gudanar da aikin na huɗu a matakai uku, kuma ya haifar da tsayawar zirga-zirgar jirage a filin jirgin sama na Abha da kuma lalacewar sansanin sojin sama.
Haka kuma, sojojin Yemen sun bayyana cewa aikin na biyar ya shafi sansanin rundunar aikin sojin ruwa ta Saudiyya, suna mai tabbatar da rasa rayuka da jikkatar wasu cikin sojin Saudiyya, yayin da aikin na shida ya shafi wata na’urar radar Saudiyya a Bir Askar, kuma ya haifar da lalata ta.
Sojojin Yemen sun bayyana cewa ayyukan sun zo ne a matsayin martani ga ta’addancin Saudiyya, wanda suka ce ta kai hare-hare fiye da 200 cikin sa'o'i 48 da suka gabata.
Sun nanata ci gaban ayyukan soji wajen cikin ƙasar Saudiyya, da ci gaba da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya har sai ta dakatar da ta’addanci da kawo ƙarshen killacewar Yemen, suna mai nanata ci gaba da aiwatar da ma'aunin "killacewa da killacewa da tsanantawa da tsanantawa," da kuma yin gargaɗin aiwatar da faɗaɗa ayyuka da tsananta hare-hare.
Sojojin Yemen na ci gaba da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya a ƙasar Yemen, kuma sun gudanar da mummunan yaƙe-yaƙe cikin makonni da yawa a yankuna da dama na Yemen.
Yaƙe-yaƙen sun shiga sabon tsanantawa tun ranar Lahadi tare da sanarwar sojojin da Saudiyya ke tallafawa na cewa sun "fara harin mayar da martani kan sojojin San'a don dawo da yankunan da suka kwace kwanan nan."
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