Yemen: Ta Kakkabo Nau’ikan Jirage Biyu Na Saudiyya A Lardin Hajjah Da Najran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin sojojin Yemen Yahya Saree ya ce sojojin sun saukar da jirgi maras matuki na leken asiri mai dauke da makamai na Karayel na Saudiyya a sama da lardin Hajjah, wanda shine na hudu irinsa da aka kakkabo a cikin musayar wutar baya-bayan nan.
Kakakin Yahya Saree ya ce sojojin Yemen sun saukar da jirgi maras matuki na leken asiri mai dauke da makamai na Karayel na Saudiyya a sama da lardin Hajjah.
Saree ya ce shine jirgin mara matuki na hudu na wannan nau'in tun farkon tashin hankalin baya-bayan nan, kuma na bakwai tun lokacin da wannan nau'in jirgin ya shiga sararin samaniyar Yemen.
A daren Asabar, kakakin ya ce sojojin Yemen sun saukar da wani jirgin sama mai saukar ungulu na Apache na Saudiyya a yankin kan iyaka na Najran da Yemen.
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