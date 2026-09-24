Trump Ya Sha Kaye A Yaƙinsa Da Kafofin Yaɗa Labarai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wani alkali na tarayya ya soke haramcin da Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, ya sanya kan 'yan jarida na manyan kafofin yaɗa labarai uku — CNN, MSNBC da Politico — na shiga Fadar White House.
Wani alkali na tarayya a yau Alhamis ya ba da umarnin a sake ba wa 'yan jarida na tashoshin CNN, MSNBC da shafin yanar gizo na Politico damar shiga Fadar White House.
Ya bayyana cewa haramcin da aka kakaba kan waɗannan kafofin yaɗa labarai uku da alama ya saba wa kundin tsarin mulki.
Ana ɗaukar wannan hukunci a matsayin babban shan kashi ga Trump a ɗaya daga cikin muhimman yaƙe-yaƙensa da kafofin yaɗa labarai.
An fitar da wannan hukunci ne daga "Tim Kelly," alkali na kotun gunduma ta ƙasar Amurka, a lokacin da ake sauraren ƙarar da waɗannan ƙungiyoyin yaɗa labarai suka shigar kan haramcin da Trump ya sanar a ranar 18 ga Satumba
Shugaban ƙasar Amurka a baya ya yi iƙirari a shafukan sada zumunta cewa bai kamata waɗannan kafofin yaɗa labarai uku su sami izinin rubuta ko ba da rahoton abubuwan ƙirƙira da ƙarya koyaushe ba. Lauyoyin ma'aikatar shari'a ta Amurka ma sun yi ƙoƙarin ba da hujjar wannan haramcin ta hanyar tsaron ƙasa.
Tashin hankali tsakanin kafofin yaɗa labarai da Trump ya fara ne makon da ya gabata lokacin da Trump ya hana 'yan jarida na CNN, MSNBC da Politico shiga harabar Fadar White House. Waɗannan kafofin yaɗa labarai uku sun bayyana ranar Litinin cewa za su shigar da ƙara ta doka don dawo da haƙƙinsu na shiga.
Ɗaya daga cikin fafatawar Trump da Zohran Mamdani kwanaki biyu da suka gabata ma a ginin Tennessee na New York ta kasance kan haramcin kafofin yaɗa labarai inda Trump ya sake bayyana matsayinsa a fili kuma ya zarge su da yaɗa ƙarya.
Manyan tashoshin talabijin na Fox News, CBS, ABC da NBC sun amince su dakatar da haɗin gwiwar ɗaukar hotunan abubuwan da suka shafi shugaban ƙasar Amurka bayan da gwamnati ta haramta wa CNN shiga Fadar White House.
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