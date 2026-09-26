Rushewar Amurka A Yammacin Asiya/ Kasashen Larabawa; Sun Sha Mummunan Kayi A Sabon Tsari

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: The Economist ɗaya ce daga cikin mafi daraja, mafi daɗewa kuma mafi tasiri mujallu a duniya da ake bugawa da Turanci a cikin sabon nazarinta ta yi nuni da kawo ƙarshen zamanin Amurka a yammacin Asiya a matsayin mai gina tsarin yankin kuma ta lissafa alamun ja da baya na dabarun Amurka a Gabas ta Tsakiya.
The Economist tana nuni da muhimman alamomi uku na faɗuwar Amurka a yankin kuma tana bayani a kai:
Canji a alkawuran soji: Amurka sabanin da, ba ta yarda ta haɗa gwiwa da ƙawarta wato Saudiyya don kai hari kan Ansarullah ta Yemen ba a'a maimakon haka don kiyaye amincin jiragen ruwanta, ta shiga tattaunawa da wannan ƙungiyar; don haka Amurka tana da niyyar rage alkawuran sojinta.
Rauni da rashin dawo da sansanoni: Yaƙin Iran ya nuna cewa sojojin Amurka a wajen fuskantar jiragen marasa matuƙa da makamai masu linzami suna da rauni sosai kuma duk da mummunan barnar da aka yi wa sansanoni da runduna ta biyar ta Amurka a Bahrain, Amurka ba ta yi ƙoƙarin sake ginawa ko ƙarfafa ta a fili, muna ganin canjin dabararta.
Canjin mayar da hankali zuwa Sin: Amurka tana canza mayar da hankali daga yaƙe-yaƙe masu gajiyarwa na Gabas ta Tsakiya zuwa gasa da Sin; domin yaƙe-yaƙen yankin suna karar da ajiyayyun makamai na Amurka kuma suna cin karo da babbar manufar gwamnatin Trump wato mayar da hankali kan nahiyar Amurka.
The Economist tana ganin cewa tsarin da ke mulkin yammacin Asiya wanda ya samo asali tun daga rugujewar Daular Usmaniyya da iyakokin da Biritaniya da Faransa suka yi, yana rugujewa kuma sabanin da tsarin yankin da ake gudandar da shi daga waje daga manyan kasashe masu ƙarfi na waje, sabon tsarin yana samuwa yanzu da masu karfin cikin yankin.
Ya kamata a sani cewa Sykes-Picot sunan wata yarjejeniya ce ta sirri da aka kulla a lokacin Yaƙin Duniya na Farko (shekarar 1916) tsakanin ƙasashen Biritaniya da Faransa kuma wannan yarjejeniya ta ƙayyade yadda za a raba yankunan da Daular Usmaniyya ke iko da su (galibi Gabas ta Tsakiya) tsakanin waɗannan ƙarfin biyu bayan rushewar daular.
Haka kuma a takaice ana iya kiran wannan yarjejeniya da "Zanen Gabas ta Tsakiya da Rulan Mulkin Mallaka" wadda ta haifar da dogon rashin kwanciyar hankali da rikice-rikice na dindindin a yankin.
Iyaka A Kasancewar Amurka
The Economist tana kafa hujja da cewa Amurka maimakon faɗada kasancewarta, tana da niyyar tattara sojojinta a wurare masu iyaka sosai kuma masu mahimmanci kamar Isra'ila da Jordan domin kawai ta kare albarkatunta don gasa da Sin; don haka ana iya fahimtar cewa ko da tare da barazanar baki na Trump kan Iran, gaskiyar fagen daga da manufofin aiki na Amurka suna nuni da ja da baya da canza rawar daga "Mai Gina Tsari" zuwa "Iyakar Kasancewa na Wucen gadi"!
Iran, Turkiyya ko Isra'ila!
The Economist a wani ɓangare na wannan nazari ta tattauna batun nazarin maye gurbin iko a Gabas ta Tsakiya da manyan waɗanda suka sha kashi a sabon tsari wanda ke tafe:
Sabanin tunanin kowa, Sin ba ta da niyyar maye gurbin Amurka a matsayin babbar ƙarfi a Gabas ta Tsakiya; domin Sin bayan ganin asarori da ba a iya jurewa da asarar rayuka wajen kiyaye wannan rawar, ta yanke shawarar ba za ta shiga cikin wannan wasan ba; don haka akwai manyan zaɓuɓɓuka uku don cike gibin iko.
The Economist tana ganin cewa da ja da baya na Amurka, dole ɗaya daga cikin waɗannan zaɓuɓɓuka uku ya cike gibin iko, amma kowanne yana da nasa ƙalubale:
Iran: A ganin The Economist, Iran ita ce zaɓi mafi haɗari a cikin waɗannan ƙasashe uku. Tabbas abin fahimta ne cewa Iran saboda 'yancin kai na siyasa da akidar addini, ba ta karkata ga Amurka ko Turai kuma ƙasashe kamar Sin ko Rasha ma sun fi karkata wajin haɗin gwiwa da tsarin Iran.
Turkiyya: Tana da matsaya ta tsaka-tsaki kuma kawai ana iya shiga wata irin hulɗa da ita. A gefe guda Turkiyya tana cikin tsarin tsaron Turai kuma saboda kasancewarta mamba a Ƙungiyar Turai da NATO, zaɓi ne da ya dace ga Turai; amma saboda ra'ayin sabon Usmaniyya akwai yiwuwar bullar ƙalubale.
Gwamnatin Sahayoniya: The Economist tana ganin dama ga gwamnatin Sahayoniya ta shiga cikin sabon tsari; amma saboda son zuciyar addini da tunani na Isra'ila, za mu ga ƙarin mummunan hargitsi a yankin.
Wannan makala tana bayyana a fili cewa ƙasashen Larabawa na yankin ciki har da Iraki, Siriya, Masar da masarautun da ke gefen tekun farisa kamar Saudiyya, UAE da Qatar; su ne manyan waɗanda suka sha kashi a wannan canjin tsari kuma ba su da ƙarfin da ake buƙata wajen tantance makomar yankin.
Kammalawa:
The Economist a shekarar da ta gabata da hoton tutar Iran da aka yayyage, ta yi ƙoƙarin isar wa mai karatu Iran da ke gab da rugujewa, amma hakikanin abubuwan da ke faruwa a fagen daga sun nuna cewa wannan nazari ba daidai ba ne; amma a cikin sabuwar shekara kuma bayan yaƙin Ramadhan, mun ga nazarin The Economist kan mamayar Iran kan mashigar Hormuz da fifikon Iran wanda ya yi daidai da gaskiyar soji.
Yanzu bai kamata a kalli al'amura da tsofaffin ra'ayoyi ba kuma dole a karɓi wannan gaskiyar cewa tsohon tsarin Gabas ta Tsakiya ya ƙare; tabbas har yanzu wasu masu nazari maimakon nazarin sabbin gaskiyar abubuwa, suna ƙoƙarin yin caca kan dawakan da suka sha kashi, a lokacin da iko ke komawa ga wasu ƙasashe.
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