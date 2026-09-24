Zargin Mika Wuya Ga Washington Da Aka Yi Wa Baghdad; Iraki Ta Dakatar Da Jiragen Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Iraki tun jiya ta fara aiwatar da sabbin takunkuman Amurka kan fannin jiragen sama na Iran. Matakin da ya sake sanya Baghdad cikin wani sabuwar jarabawa ta daidaita dangantakarta da Amurka da Iran. A lokacin da majiyoyin da suka san lamarin na Iraki ke kare matakan Baghdad saboda tsoron takunkumin na biyu na Amurka, wasu 'yan siyasar Iraki sun yi adawa da wannan shawarar kuma suna ganin cewa wannan mataki zai dora wa Iraki nauyin siyasa da tattalin arziki mai nauyi. Nauyin da alamunsa na farko suka bayyana a kamfanonin yawon buɗe ido da tsakanin matafiya musamman a hanyar Baghdad – Tehran.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, ma'aikatar baitul malin Amurka a ranar 8 ga Satumba na wannan shekara, ta sanya takunkumi kan kamfanonin jiragen sama na Iran 27. Wannan mataki wani ɓangare ne na kokarin Washington don ware masana'antar jiragen sama ta Iran daga tsarin kuɗi na duniya. Ma'aikatar baitul malin Amurka ta kuma yi gargaɗi ga cibiyoyin da ke ba wa waɗannan kamfanonin sabis na mai, handling, sabis na ƙasa ko sayarwa game da yiwuwar fuskantar takunkumi. Gargaɗin da ya sa ƙasashe da dama suka sake duba karɓar jiragen Iran.
Majiyoyin da suka tattauna da jaridar "Al-Akhbar" sun ce hukumomin Iraki sun tsananta matakansu a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Baghdad kuma sun hana karɓar jiragen Iran. Jirgin Iran na ƙarshe ma kwanaki biyu kafin fara aiwatar da ƙuntatawa ya sauka a wannan filin jirgin.
A lokaci guda ana ƙoƙarin mayar da wani ɓangare na jirage zuwa filin jirgin sama na Najaf. Filin jirgin da ba a ambaci sunansa a cikin sanarwar hukuma ta Iraki ba kuma matsayinsa har yanzu ya dogara kan yawan ci gaba da faɗaɗa takunkuman Amurka.
"Hussein Al-Eisawi" shugaban majalisar lardin Najaf a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" ya ce ba a sanar da wannan lardin a hukumance daga gwamnatin tarayya ta Iraki kan shawarar hana jiragen Iran a wannan filin jirgin ba. Duk da haka a cewarsa, gwamnatin yankin na Najaf ta ɗauki matakan taka tsantsan don tunkarar sakamakon da wannan hani zai iya haifarwa.
Al-Eisawi ya ce bayanan da ke akwai suna nuni da cewa za a mayar da fasinjoji daga Baghdad zuwa Najaf kuma lardin Najaf a shirye yake gaba ɗaya don karɓar duk wata ƙaruwar adadin fasinjoji da za ta iya faruwa.
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