Harkar Kasuwancin Kwantena A Mashigar Hormuz Ya Rushe; Ketarawar Jiragen Ruwa Ta Ragu Da Kashi 94 Cikin 100

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Zirga-zirgar jiragen ruwa masu ɗaukar kwantena daga mashigar Hormuz ta ragu da kashi 94 cikin 100 kuma fitar da wasu muhimman kayayyaki daga wannan mashigar ya kai sifili. Yanayin da yaƙin Amurka da gwamnatin Sahayoniya kan Iran ya mayar da mashigar Hormuz kusan hanyar da take a rufe ga kasuwancin da ba na mai ba.
Dangane da rahoton jaridar "Financial Times", wannan yanayi ya ƙara kuɗin sufuri da inshora, ya ware manyan tashoshin jiragen ruwa na yankin daga hanyoyin kasuwancin teku na duniya kuma ya tilasta wa kamfanoni komawa ga hanyoyin ƙasa da na teku masu tsawon tazara da tsada don jigilar kayayyaki.
Dangane da rahoton da jaridar "Financial Times" ta wallafa, adadin jiragen ruwa masu ɗaukar kwantena da suka shiga yankin ko suka ratsa daga tsakanin 1 ga Maris zuwa 7 ga Satumba 2026, ya kai jiragen ruwa 240 kawai. A lokacin da a cikin lokaci makamancin shekarar da ta gabata jiragen ruwa 4,198 ne suka ratsa wannan hanyar. An wallafa waɗannan ƙididdiga ne bisa bayanan kamfanin nazarin jigilar ruwa na "Xeneta".
Faɗuwar Kashi 94 Cikin 100 Na Zirga-Zirgar Jiragen Ruwa Masu Ɗaukar Kwantena
Kafin fara yaƙin kan Iran, ayyukan jigilar ruwa masu ɗaukar kwantena 99 ne ke aiki a yankin ko ke ratsawa ta mashigar Hormuz. Ƙarfin da ya kai kusan kashi 10 cikin 100 na dakon kwantena ta duniya.
Amma yanzu ayyukan jirage 11 ne kawai suka rage. Daga cikin waɗannan, ayyukan jirage 10 suna aiki ne tsakanin tashoshin jiragen ruwa da ke cikin yankin kuma aikin jirgin da ya rage an keɓe shi ne ga kasuwancin tsakanin Iran da Sin.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters ma a ranar 15 ga Satumba na wannan shekara bisa ga dandalin lura da kayayyaki na "Kpler" ya ba da rahoton cewa a wata rana jiragen ruwa ɗauke da kaya huɗu kawai suka ratsa mashigar Hormuz. Wannan a lokacin da kafin fara yaƙin kan Iran a ranar 28 ga Fabrairu, matsakaicin tafiya ta yau da kullum ta wannan mashigar ya kai jiragen ruwa 125.
Jigilar Mai Tana Wucewa, Amma Kaya Sun Tsaya
Rugujewar kasuwancin teku ta faru ne a lokacin da "Donald Trump" shugaban Amurka, fiye da wata ɗaya da ya gabata ya yi iƙirarin cewa mashigar Hormuz a buɗe take, an share nakiyoyin teku daga gare ta kuma Amurka ta mallaki ikon wannan mashigar. Wannan a lokacin da musayar hare-hare tsakanin Amurka da Iran ke ci gaba ne yayi wanna ikrarin.
Gwamnatin Amurka sau da yawa ta yi iƙirarin cewa sojojinta suna gudanar da rakiya ga jiragen ruwa masu ɗaukar mai da ke ɗauke da miliyoyin ganga na ɗanyen mai yayin da suke ratsawa ta mashigar Hormuz.
Amma tabbatar da aminci ga jigilar makamashi bai yaɗu zuwa jiragen ruwa masu ɗaukar kwantena da jiragen ruwa masu ɗaukar kayayyaki marasa nauyi ba. Jiragen ruwa da ba su iya jure kuɗin haɗari da inshora ba kamar jiragen ruwa masu ɗaukar mai ba.
Ɗaya daga cikin jami'an ƙasashen Larabawa da ke kewayen tekun Farisa ya gaya wa jaridar "Financial Times" cewa matakan da Amurka ke ɗauka a yanzu ba za su iya jurewa na dogon lokaci ba domin mayar da hankalinsu yana kan fitar da mai da gas daga yankin ne kawai kuma bai shafi shigar kayayyaki da samfura cikin yankin ba.
Ya ce: muna biyan kudin shinkafa a farashi ninki uku farashin kafin yaƙi, domin muna jigilar ta ta ƙasa. A halin yanzu ana iya jure wannan kuɗin, amma a dogon lokaci wannan kuɗin ba za’a iya jurewa ga yankin ko Amurkawa ba.
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