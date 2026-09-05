Taliban Sun Kewaye Makarantar Hauza Ta Khatamul-Nabiyyin Sun Bukaci Kowa Ya Fice

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Taliban ranar Asabar, 5 ga Satumba, sun kewaye makarantar addini ta Khatamul-Nabiyyin (SAW) a yankin Darul Aman na Kabul, kuma sun bukaci jami'ai da daliban addini su fice daga ginin.
Dangane da bayanan majiyoyi na kusa da wannan cibiya, sojojin da ke da alaka da ma'aikatar shari'a ta Taliban, tare da kayan aiki da motocin soji, sun kewaye kewayen makarantar, kuma wasu daliban addini suna nan a cikin ginin.
Majiyoyi sun ce wannan mataki ya faru ne bisa umarnin Abdul Hakim Shari'i, ministan shari'a na Taliban. Har yanzu ba a tabbatar da wannan ikirari da kansa ba, kuma ma'aikatar shari'a ta Taliban ba ta fitar da wani bayani na gama-gari game da danyan aikin na yau Asabar ba.
Bidiyoyin da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna shigar motocin soji dauke da farar tutar Taliban a harabar makarantar Khatamul-Nabiyyin.
Biyo bayan hakan wasu 'yan Shi'a na Kabul, da yammacin yau, 5 ga Satumba, sun yi taro don nuna adawa da umarnin ma'aikatar shari'a ta Taliban na kwashe komai daga makarantar addini ta Khatamul-Nabiyyin (SAW) a Darul Aman. A lokaci guda, majiyoyi sun ba da labarin kewaye wannan cibiyar da sojojin Taliban da kuma kama wasu malaman addini; ikirarin da har yanzu ba a tabbatar da shi kaitsaye ba.
Bidiyoyin da aka yada daga wurin sun nuna kasancewar gungun mutane a harabar makarantar. Dangane da rahotannin majiyoyi na cikin gida, wannan taro ya faru ne bayan da sojojin da ke da alaka da Taliban suka kewaye makarantar kuma suka bukaci jami'ai da daliban addini su kwashe kayansu ginin.
A lokaci guda, an samu rahotannin kama wasu malaman addini a yayin wannan lamarin. Duk da haka, adadin wadanda aka kama da kuma sunayensu har yanzu ba a san su ba, kuma waɗannan rahotanni ba su sami tabbaci daga majiyoyi masu zaman kansu ba har zuwa lokacin da aka shirya labarin.
Majiyoyi na kusa da makarantar sun ce sabon matakin ya faru ne bisa umarnin Abdul Hakim Shari'i, ministan shari'a na Taliban. Ma'aikatar shari'a ta Taliban har yanzu ba ta fitar da wani sabon bayani a hukumance game da aikin ranar Asabar, umarnin kwashewa, da rahoton kama malaman addini ba.
Sabon tashin hankalin ya faru ne kwanaki kadan bayan ziyarar wani memba na kwamitin fasaha na ma'aikatar shari'a ta Taliban zuwa makarantar Khatamul-Nabiyyin.
Majiyoyi na kusa da wannan cibiyar a baya sun ce wani mutum mai suna Maulawi Danishyar, memba na wannan kwamitin, ya ziyarci makarantar kuma ya sake bukatar a kwashe komai gaba ɗaya daga makarantar.
Daliban addini a wannan ganawar sun yi zanga-zangar game da ci gaba da rufe masallaci, makaranta, da dakin karatu, kuma sun ce kusan watanni biyu suna gudanar da wasu daga cikin darussansu a sararin farfajiyar makarantar ne.
Sun tambayi wakilin ma'aikatar shari'a: "Laifinmu mene ne? Shin mu 'yan Shi'a ba mu da hakkin masallaci da makaranta?"
Ma'aikatar shari'a ta Taliban ta rufe manyan sassan makarantar addini ta Khatamul-Nabiyyin a ranar 25 ga Yuni.
Kwamitin amintattu na wannan cibiyar a lokacin ya sanar da cewa an rufe masallaci, hussainiya, dakin karatu, da makarantun addini na maza da mata, kuma ya jaddada cewa har yanzu ana ci gaba da shari'ar da ake jayayya a kotu ta musamman, kuma ba a yanke hukunci na karshe ba.
Rufe wannan cibiyar ya faru ne a daidai lokacin da ake fuskantar takunkumi mai yawa a lokacin Muharram da kuma dakatar da ayyukan gidan talabijin na Tamaddun, wanda ya jawo martani daga majalisar malaman Shi'a ta Afghanistan.
Majalisar malaman Shi'a a lokacin, tare da yin zanga-zangar game da rufe makarantar da takunkumin da aka sanya kan wasu taruka da alamomin Muharram, sun bukaci a bude makarantar Khatamul-Nabiyyin da kuma manyan jami'an Taliban su duba lamarin.
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