Iran: Hadin Kai Ba Shiri Ba Ne, Dabaru Ce Ga Al'ummar Musulunci

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dokta Masoud Pezeshkian a safiyar Alhamis, 27/08/2026, a taron kasa da kasa na 40 na hadin kan Musulunci, tare da girmama tunawa da shahidai, musamman jagoran ƙasa mai daraja shahidi, masana, dalibai, da mutanen Iran da suka yi shahada, ya yi jawabi ga malamai, masana, da hazikan duniyar Musulunci, baƙi, da 'yan'uwa maza da mata da suka halarta, inda ya ce: "Ina taya dukkan Musulmin duniya murnar zagayowar ranar haihuwar Annabin Rahma da Adalci, Annabi Muhammad Mustafa (SAW) da kuma haihuwar Imam Ja'afar Sadiq (AS). A wannan shekara mun taru ne a cikin yanayi na daban."
Shugaban ƙasa, yana nuni da taken taron na bana, ya kara da cewa: "Taken taron na 40 na hadin kan Musulunci shi ne, hadin kan Musulunci a mahangar Shahidin Imamin mu, Mai girma Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Husaini Khamene'i. Mutumin da ya dauki hadin kan Musulunci ba a matsayin dabara ta siyasa ko maslaha ta wucin gadi ba, a'a, a matsayin wani lamari na dabaru don 'yancin kai, 'yancin kan kasa, da makomar al'ummar Musulunci. Jagoran shahidi ya dauki wanzuwar Annabi Mai Girma a matsayin babban ginshikin hadin kan Musulmai, kuma ya sha yin gargadin cewa sabani abu ne na halitta, amma mayar da sabani zuwa ƙiyayya da jayayya, yana kawar da ƙarfin al'umma. Taken a hukumance na taron bana ma ya ginu a kan wannan gadon tunani."
Dokta Pezeshkian, yana mai cewa shahidin jagora ba ya nan a cikin al'ummar Iran a yau, ya bayyana cewa: "A yakin da aka tilasta wa kasarmu, jagoran Iran da wasu kwamandoji, masana, dalibai, da mutanen kasar da ba su ji ba ba su gani ba an shahadantar da su. Mafi kyawun girmama jagoran shahidi ba shine maimaita kalamansa ba, a'a, dole ne mu ga wadannan kalamai sun haifar da wane nauyi a gare mu a yau, kuma don neman amsa dole ne mu koma ga Annabi da kansa."
Shugaban ƙasa, yana jaddada cewa Manzon Allah bai kira mutane kawai don yin imani ba, sai dai, ya gina al'umma ne, ya kara da cewa: "Alkur'ani yana cewa, 'Lalle wannan al'ummarku al'umma ce guda, kuma Ni ne Ubangijinku, sai ku bauta Mini' kuma a wani wuri ya ce, 'Kuma Ni ne Ubangijinku, sai ku ji tsorona'. Aikin Annabi shi ne ya gina al'umma mai makoma guda daga mutane masu kabilu, tarihi, da bukatu daban-daban. A Madina, Muhajirun da Ansar sun zama 'yan'uwa, Aws da Khazraj da suka shafe shekaru suna yaki da juna sun hadu, kuma yarjejeniyar Madina ta ayyana hakki da nauyi ga kungiyoyi daban-daban. Ba a tilasta wa Musulmai su zama daya ba, amma sun koyi yadda za su rayu a karkashin wata yarjejeniya duk da bambance-bambance. Wannan watakila shi ne muhimmin darasi na Annabi ga duniyar Musulunci ta yau."
Hadin Kai Ba Yana Nufin Zama Nau’i Daya Na Musulmai Ba
Dokta Pezeshkian, ya bayyana ma'anar hadin kan Musulunci, ya bayyana cewa: "Hadin kai ba yana nufin zama daya ba; hadin kai yana nufin sabaninmu kada ya mayar da Musulmai makiyan juna. Shi'a, Shi'a ce, Sunni kuma Sunni; mazhabobin fikihu da kalam ba za su bace ba, kuma al'ummai, gwamnatoci, da bukatun kasa suna nan. Amma akwai wata tambaya; shin sabani na fikihu ya kamata ya halatta jinin Musulmi? Shin sabani na siyasa ya kamata ya kai ga wata kasa ta Musulunci ta hada kai wajen kai hari ga wata kasa ta Musulunci? Shin gasar gwamnatoci ya kamata ta kai ga an samar da tsaron wata al'ummar Musulunci ta hanyar rashin tsaron wata al'ummar Musulunci?"
Shugaban ƙasa ya ce amsar Alkur'ani ga wadannan tambayoyin a bayyane take, ya ce: "Alkur'ani yana cewa, 'Ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya, kada ku rarraba' kuma a ci gaba ya ce, 'Ya hada zukatanku, don haka da ni'imarsa kuka zama 'yan'uwa'. Haka nan Manzon Allah ya ce, 'Musulmi dan uwan Musulmi ne' kuma a wani wuri ya ce, 'Ka taimaki dan uwanka, ko yayi zalunci ko kuma an zalunce shi'. Lokacin da aka ce ta yaya za mu taimaki wanda ya zalunci, Manzon Allah ya ce, 'Ka hana wanda ya zalunci zaluncinsa'. Don haka hadin kan Musulunci ba yana nufin soke gaskiya da adalci ba ne. Idan dan uwana aka zalunce shi, dole ne a taimake shi, idan kuma ya zalunci, 'yan'uwantaka ta bukaci kada mu bar shi ya ci gaba da zalunci. A yau muna bukatar hadin kai a kan gaskiya, adalci, da nauyin da ya hau kan juna."
Damarmakin Da Ke Warwatse Dole Ne A Mayar Da Su Babban Ikon Hadaka
Dokta Pezeshkian, tare da kiran mahalarta da su nisa daga duniyar buri su kalli gaskiyar duniyar Musulunci, ya bayyana cewa: "A yau ba mu magana game da wata karamar al'umma da ke gefen duniya ba. Sama da Musulmai biliyan 2, daidai da kusan kashi daya cikin hudu na bil'adama, suna rayuwa a duniya, kuma kasashe 57 ne membobin kungiyar hadin kan Musulunci. Yanayin duniyar Musulunci ya tashi daga kudu maso gabashin Asiya zuwa tsakiyar Asiya, Gabas ta Tsakiya, da Afirka. Sabbin kididdigar sun nuna yawan Musulmai a shekarar 2020 ya haura biliyan 2, daidai da kashi 25.6 na yawan al'ummar duniya."
Shugaban ƙasa, yana mai nuni da damar da ke da yawa na kasashen Musulunci, ya kara da cewa: "Duniyar Musulunci tana a tsakiyar wasu muhimman hanyoyin ruwa da na kasa, kuma tana da albarkatun makamashi masu yawa, al'umma matasa, manyan kasuwa, cibiyoyin wayewa na tarihi, da damar masana'antu, kudi, kimiyya, da fasaha. Tattalin arzikin kasashe 57 na kungiyar hadin kan Musulunci a shekarar 2024 ya kai kusan dala tiriliyan 9.2, amma wannan adadi duk da girmansa, kashi 8.3 ne kawai na tattalin arzikin duniya. Kayayyakin da da wadannan ke fitarwa zuwa kasashe a wannan shekarar ma kashi 19 ne kawai, kuma sama da kashi hudu cikin biyar daga kasashen Musulunci har yanzu yana tafiya ne zuwa wajen wannan gungun al’umma."
Dokta Pezeshkian, yana jaddada cewa wadannan adadi mai yawa ya kamata su sa duniyar Musulunci ta yi tunani, ya bayyana cewa: "Muna da Musulmai sama da biliyan 2, kasashe 57, albarkatun makamashi masu yawa, hanyoyin kasuwancin duniya masu muhimmanci, jari, kasuwa, da al'umma matasa, amma nauyin mu na gama-gari a yawancin manyan shawarwarin duniya bai dace da wannan damar ba. Me ya sa kasashenmu suka fi alaka da tattalin arzikin nesa fiye da wasu makwabtanmu Musulmai? Me ya sa jami'o'inmu har yanzu ba su da manyan cibiyoyin hadin gwiwar kimiyya? Me ya sa ba a amfani da jarin duniyar Musulunci sosai don bunkasar duniyar Musulunci? Me ya sa duk lokacin da rikici ya faru tsakanin kasashe biyu na Musulunci, galibi dole ne wata kasa daga wajen duniyar Musulunci ta shiga tsakani don zaman lafiya?".
Shugaban ƙasa, yana mai nuni da yaki, mamaya, gudun hijira, da rashin tsaro a kasashen Musulunci, ya kara da cewa: "Mafi muhimmanci, dole ne a tambayi me ya sa kasashen Musulunci har yanzu suke daga cikin muhimman cibiyoyin yaki, mamaya, gudun hijira, da rashin tsaro a duniya; daga Falasdinu da Gaza zuwa Sudan, Lebanon, Yemen, da sauran wuraren da al'ummar Musulmi suka shafe shekaru suna biyan farashin rikici, mamaya, tsattsauran ra'ayi, da gasar manyan kasashe. Matsalar duniyar Musulunci ba karancin damar ba ce, a'a, rashin mayar da damar da ke warwatse zuwa hadafi da iko na gama-gari. Alkur'ani a bayyane yana cewa, 'Ku yi biyayya ga Allah da Manzonsa, kada ku yi jayayya don zaku yi Rashin nasara kuma ikonku ya tafi'. Kada ku yi jayayya, domin za ku yi kasa kuma ikonku zai tafi."
Dokta Pezeshkian, yana daukar wannan aya fiye da wasiyya ta ɗabi'a da doka don iko, ya bayyana cewa: "Yawan jama'a ba tare da hadin kai ba, ba iko ba ne; dukiya ba tare da hadin kai ba, ba ta haifar da iko na gama-gari; albarkatun kasa ba tare da kimiyya da fasaha ba, ba sa kawo 'yancin kai; kuma gwamnatoci 57 idan ba za su iya yanke shawara kan wasu bukatu masu muhimmanci na gama-gari ba, ba lallai ba ne su gina al'umma mai iko ba. Hanyar da Annabi ya fara, ita ce wannan canji daga yawan jama'a zuwa yarjejeniya, daga yarjejeniya zuwa al'umma, da kuma daga al'umma zuwa iko da ke hidimar adalci."…
Ra'ayinka