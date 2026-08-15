Al’ummar Lebanon: Sun Yi Allah Wadai Da Laifuffukan Isra’ila A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sheikh Ahmad Qabalan, babban malamin Ja'fari na Lebanon, ya soki ayyukan gwamnatin ƙasar sosai, kuma ya ce kashe mata da yara a garuruwan Ansar da Deir al-Zahrani sakamakon amincewar gwamnatin Lebanon ga Amurka da Isra’ila ne. Ya nanata cewa sojoji, gwagwarmaya, da haɗin kan ƙasa, sune muhimman tushen tsaron Lebanon, kuma gwamnati ba ta kamata ta hana sojoji gudanar da ayyukansu na tsaro ba.
Ƙungiyar "Qawluna Wal-Amal" ta kuma yi Allah wadai da hare-hare da maimaita cin zarafin ikon Lebanon daga Isra’ila, kuma ta buƙaci gwamnati ta janye daga "Yarjejeniyar Tsari" nan take.
Wannan ƙungiya ta nanata cewa kwarewa ta nuna cewa Isra’ila ba ta bin yarjejeniyoyi da alkawuran, kuma dole ne 'yan Lebanon su tsaya kan daidaiton "sojoji, al'umma, da gwagwarmaya" a matsayin dabara don kare ƙasa da ikon ƙasar.
"Taron Malaman Musulmi" shi ma ya bayyana harin a kan gidajen fararen hula da kashe mata da yara a matsayin laifin yaƙi da cin zarafin dokokin duniya a fili, kuma ya buƙaci gwamnati ta sake duba yarjejeniyar tsari da manufofinta game da juriya.
"Ƙungiyar 'Ya'yan Araqoub" ita ma, yayin da take yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan, ta ci gaba da wannan tambaya cewa yarjejeniyar tsari da tattaunawar kai tsaye sun kawo wane sakamako don hana cin zarafin Isra’ila?
Wannan hukuma ta kuma soki yanayin shiru da ayyukan ma'aikatar harkokin wajen Lebanon, kuma ta buƙaci tattara bayanai game da laifuffukan Isra’ila da kuma shigar da ƙarar gaggawa ga kwamitin tsaro da hukumomin duniya.
Waɗannan ƙungiyoyi gabaɗaya sun nanata wajabcin haɗin kan ƙasa da daidaiton siyasa don fuskantar cin zarafi da kare Lebanon da al'ummarta.
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