Iran: An Lalata Rukunoni Biyu Na Ƙungiyoyin Ta'addanci-Takfiri A Kudu Maso Gabashin Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hukumar leken asiri da tsaro, ta hanyar fitar da wata sanarwa, ta sanar da kawar da rukunoni biyu na ƙungiyoyin ta'addanci-takfiri tare da kama 'yan ta'adda 4 da kuma mutuwar wasu 2 a kudu maso gabashin ƙasar.
A cikin wannan sanarwa an ce: A babbar cibiyar bayanai ta Sistan da Baluchistan, da haɗin gwiwar mayaka jarumawa na sansanin Quds na sojojin ƙasa na IRGC, da jarumawa na sojojin tsaro, an gano rukunoni biyu na ƙungiyoyin ta'addanci-takfiri da aka shigo da su daga waje, masu alaƙa da ayyukan leƙen asiri na maƙiya Amurka-Isra’ila, lokacin da suka shiga ƙasar, kuma kafin su aiwatar da wani aiki na cutarwa, a jerin ayyukan sojojin bayanai na lardin a gundumar Khash, an kama 'yan ta'adda 4, yayin da wasu 2 suka mutu a arangama da sojojin kariyar tsaro.
A ci gaba da wannan sanarwa an bayyana cewa: Waɗannan rukunoni biyu na aiki da aka shigo da su daga waje, ƙwararrun ma'aikatan leƙen asirin maƙiya Amurka-Isra’ila, suna da niyyar aiwatar da shirin lalata tsaro a lardin da kuma lalata ababen more rayuwa na tattalin arziki a kudancin lardin, wanda aka gano su kuma aka tarwatsa su kafin su aiwatar da wani aiki. Har ila yau, a ci gaba da jerin ayyukan dakarun kariya da tsaro don tabbatar da zaman lafiya na al'umma a lardin, an kama wata ƙungiya ta mutane 4 da ke aiki a gundumar Zahedan waɗanda ke neman sace 'yan ƙasa da kuma neman kuɗin fansa daga iyalansu, sun shiga cikin tarkon bayanai na boyayyun dakarun na Imam al-Zaman (AS), an kama su tare da makamai da kayan aiki.
..................
Ra'ayinka