Rahoto Cikin Hotuna | Na Yadda Jana'izar Marigayi «Kurosh Zarei» Ta Kasance

An gudanar da taron jana'izar gawar marigayi «Kurosh Zarei» darakta kuma ɗan wasan kwaikwayo, fim da talabijin da safiyar yau Laraba (11 ga 11 2026) tare da halartar al’umma da gungun masu fasaha na lardin Qom daga Masallacin Imam Hassan Askari (A.S) zuwa haramin mai tsarki na Sayyidah Fatimah Ma’asumah (A.S), bayan an yi sallah da jagorancin Ayatullah Hosseini Bushehri, an raka gawar wannan mawaƙi don binnewa zuwa makabartar shahidai ta Ali ibn Ja'far (A.S).
11 Nuwamba 2026 - 23:06
Lambar labari: 1889694
Source: ABNA24
Hoto: Hamid Abedi
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