Iran: Jagora Ya Nadin Manyan Kwamandojin Soji Shida

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Babban Jagora Mai Girma Sayyid Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i, Babban Kwamandan Sojojin kasar Iran, ta hanyar fitar da wasu hukunce-hukunce daban-daban, sun ayyana ayyuka da umarni ga shida daga cikin manyan kwamandoji da manajoji na sojoji.
Bisa ga waɗannan hukunce-hukunce, Janar Laftanar matukin jirgi na Irgc Ali Abdullahi an nada shi a matsayin shugaban babban hafsoshin sojoji, kuma Birgediya Janar Kiumarth Heidari a matsayin mataimakin shugaban babban hafsoshin sojoji.
Har ila yau, Birgediya Janar na Irgc Ahmad Vahidi, tare da ba shi mukamin Laftanar Janar, an nada shi a matsayin babban shugaban kwamandancin Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci, kuma Laftanar Janar na Irgc Mostafa Izadi an bashi matsayin mataimakin babban kwamandan Sojojin Irgc.
A ci gaba da waɗannan hukunce-hukunce, an bayar da matsayin kwamandancin sojojin ruwa na Irgc ga Admiral Ali Azmaei, Sannan shugabancin rundunar Basij na masu rauni ga Hujjatul-Islam Wal-Musulmin Hussain Ta'ib.
Dukkan wadannan da aka nada sun amincewa duk wani yanayi da zai same su na shahada ne ko na nasara ko na shan wahala akan tafarkin Allah ba tare da tsoro ko fargaba ba
Kuma ana yi wannan nadin ne a loakcin da ake ci gaba da yanayi mai tsanani na yakin cikin gida dana waje a Iran wanda idan muka duba bangaren Amurka zamu ga shugaban Amurka na ci gaba da sauke manyan jami’ansa saboda gazawa a cimma burin da yake so a yakin yayin da ita kuwa Iranta ke satye da kafafunta duk da an shahadantar ma ta da jagororinta wannan shi ke nuna mummuna kayen da Amurka ta sha a wannan yakin tana riya fifikon a karfi da kayan aiki amma ta gaza kuma ta nuna gazawar a fili kamar aydda ta sauke jagororin yakinta daya bayan d anufin sun gaza.
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