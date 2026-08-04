Iraki: Maziyarta Sama Da Miliyan 4.8 Ne Suka Shiga Iraki A Ziyarar Arba'in Na Bana 2026

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rundunar yaɗa labarai ta tsaro ta sanar a jiya Litinin cewa mahalarta ziyara sama da miliyan 4 da dubu 800 ne suka shigo Iraki domin gudanar da ziyarar Arba'in.
Rundunar ta bayyana a cikin sanarwar cewa "hedkwatar da ke kula da ziyarar Arba'in na Imam Hussain (AS) a ofishin babban kwamandan sojoji ta sanar da ci gaba da aiwatar da shirin tsaro da hidima na ziyarar Arba'in, tare da daidaitawa da dukkan hukumomin tsaro, hidima, da masu tallafi don tabbatar da zirga-zirgar mahalarta ziyara da ke shigowa Iraki da kuma samar da mafi girman matakan sauƙaƙewa ta hanyar kan iyakoki da manyan hanyoyi, tare da tallafi da kulawa kai tsaye daga Firayim Minista da babban kwamandan sojoji."
Ta kara da cewa "ƙididdigar da aka sabunta har zuwa daren jiya ta nuna cewa jimillar mahalarta ziyara da suka shigo Iraki tun daga farkon watan Muharram mai alfarma ta kai (4,887,660) mahalarta, yayin da mahalarta ziyara ke ci gaba da kwararowa daga ƙasashe daban-daban don gudanar da bukukuwan Arba'in na Imam Hussain (AS)."
Ta kara da cewa "rundanonin tsaro da hukumomin tallafi na ci gaba da aiwatar da ayyukansu a fage bisa ga tsare-tsaren da aka tsara, tare da kulawa da bibiyar babban kwamitin ziyarar miliyoyin mutane, tare da ƙarfafa matakan tsaro, tsari, da hidima da suka dace da ci gaba da ƙaruwar adadin masu shigowa don tabbatar da sauƙin zirga-zirgar mahalarta ziyara da samar da yanayi mai aminci da kwanciyar hankali a duk kwanakin ziyara."
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