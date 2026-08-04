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Rahoto Cikin Hotuna | Na Tattakin Wadanda Basu Samu Zuwa Arba'in Ba A Shiraz

4 Agusta 2026 - 17:39
Lambar labari: 1848666
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Na Tattakin Wadanda Basu Samu Zuwa Arba'in Ba A Shiraz

An gudanar da taron tattakin wadanda suka rasa halartat Arba'in na Husaini da safiyar yau Talata tare da halartar masoya da masu ƙaunar Aba Abdillahil Husain (AS) har zuwa harami mai tsarki na Shah Cheragh (AS) a Shiraz.

An gudanar da taron tattakin wadanda suka rasa halartat Arba'in na Husaini da safiyar yau Talata  tare da halartar masoya da masu ƙaunar Aba Abdillahil Husain (AS) har zuwa harami mai tsarki na Shah Cheragh (AS) a Shiraz.
Hoto: Amir Sadeghian
 

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