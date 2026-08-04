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Rahoto Cikin Hotuna | Na Yanayin Haramai Biyu Na Karbala Mai Girma, Wurin Haduwar Masoya

4 Agusta 2026 - 17:34
Lambar labari: 1848660
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Na Yanayin Haramai Biyu Na Karbala Mai Girma, Wurin Haduwar Masoya

Kamfanin dillancin labarai na Ahl al-Bayt (AS) - ABNA -:

A kwanakin Arba'in Husaini, Karbala Mai Girma tana karɓar bakuncin miliyoyin mahalarta ziyara masu ƙauna waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na duniya zuwa harami mai tsarki na Imam Husain (AS) da na Sayyid Abal Fadhlil-Abbas (AS). Wannan rahoton hotuna yana nuna wani ɓangare na yanayin ruhaniya tsakanin haramai biyu da haramai masu tsarki.
Hoto: Zahra AmirAhmadi

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