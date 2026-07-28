Iran: Ta Aike da Ma'aikatan Lafiya 300 Daga Fars Zuwa Dakunan Lafiya A Hanyar Tattakin Arba'in

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Daga Fars - Hossein Samsam, shugaban rundunar lafiya ta al'umma a lardin Fars, a yau, a taron rundunar lafiya ta al'umma ta Fars, yana mai nuni ga aikin rundunar lafiya ta al'umma wajen bayar da ayyukan lafiya ga jama'a, ya ce: A daidai lokacin da aka fara kwararar maziyartan Arba'in, ma'aikatan lafiya 300, ciki har da likitocin gama-gari, likitocin ƙwararru, ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya na jihadi na Jami'ar Kimiyyar Lafiya ta Shiraz, tun daga ranar Lahadi 26 ga yuli, daga haramin Ali bin Hamza (A.S), sun tafi ƙasar Iraki don ba da ayyukan lafiya ga maziyarta.
Ya kara da cewa: Wannan ƙungiyar jihadi, a cikin dakunan lafiya 11 da aka girka a hanyar tafiyar Arba'in daga birnin Najaf Ashraf zuwa haramin Imam Hussain (A.S), suna ba da ayyukan lafiya, kulawa da agaji ga maziyarta a kowane dare da rana.
Shugaban rundunar lafiya ta al'umma a lardin Fars, yana mai cewa hidima ga maziyartan Arba'in babban alfahari ne ga ma'aikatan lafiya, ya ce: Kasancewar waɗannan ma'aikatan jihadi da sadaukarwa, alama ce ta ruhin sadaukarwa, alhaki, da ƙauna ga Ahlul-Bayt (A.S).
Samsam, yana mai nuni ga shirye-shiryen da aka yi don aika da girka dakunan lafiya, ya bayyana cewa: An gudanar da daidaita wannan aiki tare da haɗin gwiwar hukumomi daban-daban, kuma tare da goyon bayan jami'an Jami'ar Kimiyyar Lafiya ta Shiraz da jami'an lardin, an samar da yanayi mai kyau don bayar da ayyukan lafiya ga maziyarta.
Shugaban rundunar lafiya ta al'umma ta Fars ya bayyana fatan cewa, ma'aikatan lafiya na jihadi a wannan aiki na ruhaniya za su iya, su ba da ayyuka masu kyau ga masoya Sayyidush-Shuhada (A.S).
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