Amurka Na Ƙara Matsa Lamba Kan Zaɓen Ministocin Iraki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Al-Zubaidi, ɗan majalisar Iraki, ya ce Amurka ta ƙara matsin lamba don zaɓar ministoci 9 da suka rage daga majalisar ministocin Ali Al-Zaydi.
Al-Zubaidi, ɗaya daga cikin mambobin "Tsarin Haɗin kai" na Iraki: "Gwamnatin Amurka kamar yadda ta yi iyakar ƙoƙarin ta wajen matsa wa Iraki lamba wajen zaɓen Firayim Minista da adawa da zaɓin Nuri Al-Maliki, yanzu ma ba za ta bar gwamnatin Al-Zaydi ta zaɓi ministocin da kansu ba.
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