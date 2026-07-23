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Amurka Na Ƙara Matsa Lamba Kan Zaɓen Ministocin Iraki

23 Yuli 2026 - 13:59
Lambar labari: 1844040
Source: ABNA24
Amurka Na Ƙara Matsa Lamba Kan Zaɓen Ministocin Iraki

Ƙaruwar Matsin Amurka wajen Ƙayyade Mambobin Majalisar Ministocin Iraki Na Ƙara Tsamari

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Al-Zubaidi, ɗan majalisar Iraki, ya ce Amurka ta ƙara matsin lamba don zaɓar ministoci 9 da suka rage daga majalisar ministocin Ali Al-Zaydi.

Al-Zubaidi, ɗaya daga cikin mambobin "Tsarin Haɗin kai" na Iraki: "Gwamnatin Amurka kamar yadda ta yi iyakar ƙoƙarin ta wajen matsa wa Iraki lamba wajen zaɓen Firayim Minista da adawa da zaɓin Nuri Al-Maliki, yanzu ma ba za ta bar gwamnatin Al-Zaydi ta zaɓi ministocin da kansu ba.

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