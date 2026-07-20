Mali: Sojoji Sama Da 50 Ne Aka kashe Da Kama Akalla 24 A Arewacin Ƙasar + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ana ɗaukar wannan harin a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da suka fi zubar da jini a kan sojojin Mali a cikin 'yan lokutan baya, a cikin ƙaruwar ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. Wani jami'in gida na kusa da majalisar soji mai mulki ya ce asarar farko ta nuna mutuwar fiye da sojoji 50, baya ga kama akalla sojoji 24.
Fiye da sojoji 50 na Mali sun mutu kuma akalla 24 an kama su a harin da wasu 'yan ta'adda daga "Ƙungiyar Nusratul-Islam Wal-Muslimin" da "Ƙungiyar 'Yancin Azawad" suka kai wa ayarin sojoji a arewacin ƙasar, kamar yadda majiyoyin gida da na soji suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa (AFP).
Harin ya faru ne a ranar Asabar a lokacin da ayarin ke barin birnin Al-Nafis mai muhimmanci zuwa Gao, babban birnin arewacin Mali, bayan makonni na fadace-fadacen kwato yankin.
Kamfanin dillancin labarai na Faransa (AFP) ya nakalto daga wata majiya a cikin sojoji cewa an kashe wasu sojoji a fagen fama, yana mai bayyana cewa ana gudanar da bincike don gano kasawar dabarun da ta sa ayarin ya zama abin hari.
Sojojin Mali sun sanar da kwato ikon Al-Nafis a ranar 10 ga Yuli, tare da goyon bayan wasu daga cikin "Rundunar Afirka" ta Rasha, bayan fadace-fadace masu tsanani da suka ɗauki kwanaki da yawa.
A baya, "Ƙungiyar Nusratul-Islam wal-Muslimin" da "Ƙungiyar 'Yancin Azawad" sun mamaye birnin a farkon wannan wata.
Ƙungiyoyin biyu sun ɗauki alhakin harin, kuma sojojin Mali sun yarda cewa ayarinsu "ya faɗa cikin kwanton bauna da ƙungiyoyin ta'adda masu ɗauke da makamai suka kafa," ba tare da sun sanar da asarar a hukumance ba.
Mali tana fuskantar rikicin tsaro tun daga shekara ta 2012, wanda hare-haren ƙungiyoyi masu alaƙa da ƙungiyoyin ISIL da Al-Qaida ke rura wutarsa, baya ga ƙungiyoyin 'yan awaren Tuareg da ƙungiyoyin masu ta’addanci na cikin gida.
Ƙasar tana ƙarƙashin mulkin soji tun bayan juyin mulki biyu a jere a shekarun 2020 da 2021, a cikin alkawuran hukumomi na dawo da tsaro da kuma kiyaye haɗin kan ƙasar Mali.…………….
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