Rikicin Iyaka Tsakanin Afganistan Da Pakistan Na Ci Gaba Tsananta

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin tsaro na Pakistan sun sanar da cewa rikici ya faru tsakanin sojojin Taliban na Afganistan da masu tsaron iyaka na wannan ƙasa a kan iyakar da ke tsakaninsu a lardin Paktia na Afganistan da yankin Kuram na jihar Khyber Pakhtunkhwa.
A cewar jaridar Pakistan Dawn, wannan rikici ya fara ne bayan da wasu mutane masu alaƙa da Taliban suka kai hari a kan wuraren iyaka na Pakistan da manya da kananan makamai. Dakarun tsaron iyaka na Pakistan a martani sun kai hari a kan wuraren Taliban da manyan bindigogi, kuma a ƙarshe sojojin Taliban sun ja da baya daga wasu wurarensu.
Ba a bayyana cikakken bayani game da adadin asarar rayuka da barnar wannan rikici ba, kuma har yanzu bangarorin biyu ba su bayar da cikakken bayani game da girman barnar da aka samu ba.
Wannan rikici ya faru ne a daidai lokacin da dangantakar tsakanin Taliban na Afganistan da Pakistan ta ƙara tsananta a 'yan watannin baya saboda sabani na tsaro, iyaka da siyasa. Bayan dawowar Taliban kan mulki a Afganistan, an sami lokuta da yawa na rikici tsakanin sojojin bangarorin biyu a kan iyakar Durand.
Sabani Game da Ƙungiyar Taliban na Pakistan (TTP)
Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke haifar da tashin hankali tsakanin Kabul da Islamabad, shine batun ayyukan ƙungiyar Taliban na Pakistan (TTP).
Jami'an Pakistan sun sha yin iƙirarin cewa mambobin ƙungiyar Taliban na Pakistan suna nan a ƙasar Afganistan, kuma suna amfani da wannan wuri don tsarawa da aiwatar da hare-hare a kan Pakistan. Islamabad ta buƙaci Taliban na Afganistan su ɗauki matakan aiki don dakile wannan ƙungiya.
A gefe guda, Taliban na Afganistan sun musanta waɗannan zarge-zarge, kuma sun jaddada cewa ba za su ƙyale a yi amfani da ƙasar Afganistan a kan wasu ƙasashe ba. Jami'an Taliban sun kuma ɗauki matsalolin tsaro na Pakistan a matsayin al'amarin cikin gida.
Iyaka Mai Tashin Hankali; Daga Layin Durand Zuwa Sabani Na Tsaro
Rikice-rikicen iyaka tsakanin Taliban da Pakistan, baya ga batun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, suna da alaƙa da sabani na tarihi tsakanin bangarorin biyu game da layin Durand. Pakistan tana ɗaukar wannan layi a matsayin iyaka ta hukuma ta duniya, amma gwamnatocin Afganistan daban-daban, ciki har da Taliban, sun ƙi amincewa da shi a matsayin iyaka ta ƙarshe.
A cikin 'yan shekarun baya, gina katangar iyaka, gina sabbin sansanoni da ƙoƙarin Pakistan na ƙara sarrafa iyaka, sun sha haifar da rikici tsakanin sojojin bangarorin biyu.
Ci gaba da Zagayen Tashin Hankali Tsakanin Maƙwabta Biyu
Rikicin baya-bayan nan a Paktia da Kuram, shi ne sabo a cikin jerin tashin hankalin da ya samo asali tsakanin Kabul da Islamabad bayan dawowar Taliban. Tare da rikice-rikicen iyaka, sabani game da bakin haure na Afganistan, rufe hanyoyin kasuwanci da zarge-zargen juna game da tallafawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, sun sanya dangantakar bangarorin biyu cikin ƙalubale mai tsanani.
Masana sun yi imanin cewa, matuƙar bangarorin biyu ba su cimma wata hanya a fili game da tsaron iyaka, ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, da kuma gudanar da sabani na siyasa ba, yiwuwar maimaita takaitattun rikice-rikicen iyaka zasu ci gaba da faruwa.
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