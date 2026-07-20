Switzerland Ta Ware Dala Miliyan 2.4 Don Tallafawa Shirye-shiryen Jin Kai A Afganistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin Hukumar 'Yan Gudun Hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya (UNHCR) ta sanar da cewa gwamnati da al'ummar Switzerland, ta hanyar ware dala miliyan 2.4, sun tallafa wa shirye-shiryen jin kai na wannan hukuma a Afganistan.
UNHCR a ranar Litinin 20 ga Yuli, tare da buga wani sako a shafin sada zumunta na X, ta nuna godiya ga wannan taimakon kuɗi, kuma ta ce wannan kasafin kuɗi zai ƙara ikon wannan hukuma na mayar da martani cikin sauri ga buƙatun jin kai masu canzawa a Afganistan.
Dangane da sanarwar wannan hukuma, an ware wani ɓangare na waɗannan taimakon don tallafawa masu komawa gida na Afganistan, domin su sami damar fara tsarin sake gina rayuwa da sake shiga cikin al'ummomin gida bayan komawarsu.
Haka kuma an shirya amfani da wani ɓangare na waɗannan albarkatun kuɗi don tallafawa iyalai masu rauni da al'ummomin da ke karbar bakuncin a yankuna daban-daban na Afganistan; yankunan da a 'yan shekarun baya suka fuskanci ƙarin matsin lamba saboda rikicin tattalin arziki, ƙaruwar komawar bakin haure, rashin aikin yi da raguwar ƙarfin ayyukan jama'a.
Ƙaruwar Bukatun Jin Kai A Afganistan
Afganistan har yanzu tana fuskantar ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen jin kai na duniya. Rage taimakon duniya, rikicin tattalin arziki, rashin aikin yi mai yawa, talauci da kuma kwararar komawar bakin haure daga kasashen makwabta, sun ƙara buƙatar tallafin gaggawa.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargadin cewa miliyoyin 'yan ƙasar Afganistan har yanzu suna dogaro da taimakon jin kai don samun buƙatun yau da kullun kamar wurin kwana, abinci, ayyukan lafiya da tallafin rayuwa.
A 'yan shekarun baya, komawar bakin haure da yawa daga Pakistan da Iran shi ma ya sanya ƙarin matsin lamba a kan al'ummomin gida. Iyalai da yawa da suka dawo suna fuskantar matsaloli kamar rashin wurin kwana, karancin damar aiki da wahalar samun ayyukan yau da kullun.
Mayar da Hankali Ga Masu Komawa Gida Da Iyalai Masu Rauni
UNHCR ta sanar da cewa tallafawa masu komawa gida na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da wannan taimakon kuɗi zai mayar da hankali a kai. Waɗannan tallafin sun haɗa da taimakon gaggawa, wurin kwana na wucin gadi, ayyukan tallafi, da taimakawa iyalai su sake daidaita rayuwarsu a yankunan da suka koma.
Wannan hukuma ta jaddada cewa haɗin gwiwar al'ummar duniya don mayar da martani ga rikicin bil'adama na Afganistan har yanzu yana da muhimmanci, kuma ci gaba da taimakon kuɗi na iya taimakawa wajen rage barnar da ke tattare da rikice-rikicen tattalin arziki da zamantakewa.
Duk da haka, masana jin kai sun jaddada cewa taimakon gaggawa kawai zai iya rage wani ɓangare na matsalolin da ke akwai, kuma warware rikicin Afganistan na dindindin yana buƙatar samar da damar tattalin arziki, ƙarfafa ayyukan jama'a da samar da yanayin dawo da kwanciyar hankali da ci gaba mai dorewa a wannan ƙasa.
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