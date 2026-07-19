Iran : Na Ci Gaba Da Kai Hare-Haren Jirage Marasa Matuki Kan Sansanonin Amurka A Kuwait

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cikin sabon zagaye na hare-haren jiragen mara matuki na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kuma a mataki na goma sha bakwai na aikin Tsawar Azaba, an sake kai hari a kan ɗakin ajiyar alburusai da rumfunan kayan aiki da sojojin ta'adda na Amurka a Kuwait a karo na biyu.
Biyo bayan keta yarjejeniyoyin kasa da kasa da laifukan makiya masu girman kai a yankunan fararen hula, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, a cikin sabon zagaye na hare-haren jiragen mara matuki da mataki na goma sha bakwai na aikin tsawatarwa, tun daga safiyar yau, sun sake kai hari da jiragen marasa matuki a kan ɗakin ajiyar alburusai na sojojin ta'adda na Amurka a sansanin Al-Udayri, da rumfunan kayan aiki da sojojin wannan sojojin masu kashe yara a sansanin Ali Al-Salem na Kuwait.
Sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun jaddada cewa; Yaƙinmu shine kare asali mai tushe da tarihin dubban shekaru da yawa na Iran, da mutanen da a cikin hasken koyarwar Musulunci, ba sa zalunci kuma ba sa yarda da zalunci. A kan haka, mayaƙan sojojin, tare da zurfin imani ga wannan koyarwa ta Allah, sun tsaya tsayin daka wajen fuskantar makiyan Iran da ‘yan adamtaka don kare al’umma masu daraja.
…………….
Ra'ayinka