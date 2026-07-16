Iran: Ta Sanya Hannu Kan Yarjejeniyar Sufuri Tsakaninta Da Afganistan Da Tajikistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: An gudanar da taron bangarori uku na manyan jami'an kasashen Iran, Afganistan da Tajikistan a Mashhad, kuma a ƙarshe, bangarorin sun sanya hannu kan yarjejeniya don gudanar da hanyar sufurin mota ta hadin gwiwa. An gudanar da wannan taro a karkashin jagorancin babban ofishin kula da hanyoyi na Khurasan Razawi, tare da halartar Reza Akbari, mataimakin ministan hanyoyi da gine-gine na Iran, Yar Mohammad Ramezan, shugaban rikon kwarya na kungiyar Taliban, da Shayesta Saeed Muradzadeh, mataimakiyar ministan sufuri na Tajikistan.
Dangane da wannan yarjejeniya, za a samar da wata sabuwar hanyar mota tsakanin waɗannan kasashe uku makwabta, kuma za a fara jigilar kaya ta gwaji a cikin watan guda mai zuwa a mafi ƙaranci tare da halartar motocin dukkan bangarorin uku a kan wannan hanya. Manufar wannan gwaji ita ce kimanta daidaituwar ayyukan kwastam, hanyoyin sufuri da sarrafa iyakoki.
Jami'an da suka halarta sun jaddada cewa wannan hanyar sufuri na iya rage kuɗin sufuri sosai, sauƙaƙe kasuwancin yanki, kuma ta ƙarfafa matsayin sufuri na Iran, Afganistan da Tajikistan a cikin hanyoyin arewa-kudu. Dukkan bangarorin uku sun yi alkawarin sanya wannan aiki a matsayin fifiko a cikin shirye-shiryen kasuwancinsu.
A cikin tsarin yarjejeniyar, za a kafa kwamitin aiki na hadin gwiwa don magance cikas na gudanarwa, sauƙaƙe bayar da biza ga direbobi, rage lokacin jira a kan iyakoki, da kuma samar da hanyoyin inshora na hadin gwiwa.
Haka kuma sun amince da cewa za a gudanar da taro na biyu na bangarori uku a watan Nuwamba na wannan shekara a karkashin jagorancin Kabul, don kammala daftarin dogon lokaci na hadin gwiwar sufuri.
An sanya hannu kan wannan yarjejeniya a daidai lokacin da kasashen uku ke neman bambanta hanyoyin kasuwanci da rage dogaro ga hanyoyin da ake da su. Aiwatar da wannan hanyar na iya yin tasiri mai kyau ga tattalin arzikin yanki, musamman a fannin sufuri da kasuwancin da ya wuce iyaka.
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