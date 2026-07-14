Iran Ta Gargadi Oman Game Da Hurmuz; Kada Ku Bar Amurka Ta Yi Katsalandan A Mashigar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A daidai lokacin da tashin hankali ke ƙaruwa game da sarrafa zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hurmuz, Iran ta yi wa Oman gargadi game da duk wani haɗin kai da za ta bawa shirye-shiryen Amurka. Tehran ta jaddada cewa sarrafa zirga-zirga a wannan hanyar ruwa mai muhimmanci dole ne a yi shi a cikin yarjejeniya madaidaiciya tsakanin Iran da Oman kawai, kuma ta ɗauki shigar Amurka a wannan batu a matsayin saba wa yarjejeniyoyin da ake da su.
A wannan fanni, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran ya bayyana cewa tattaunawar baya-bayan nan ta Abbas Araghchi da jami'an Oman, an yi ta ne da nufin cimma wata hanyar hadakar aiki ta hadin gwiwa don tabbatar da tsaron zirga-zirgar ruwa, amma matsin lamba na bayyane da boye na Amurka ya hana ci gaban wannan tsari. Iran ta kuma nuna rashin jin daɗinta game da shawarar Muscat na ayyana hanyar ruwa mai zaman kanta a cikin ruwan Oman, kuma ta ɗauki hakan a matsayin cin karo da fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu.
A gefe guda, Oman na ƙoƙarin daidaita tsakanin dangantakarta ta kud da kud da Iran da kuma haɗin gwiwarta da Amurka, amma wannan hanya ta sa Muscat ta fuskanci matsin lamba mai ƙaruwa daga bangarorin biyu.
Iran ta yi gargadin cewa tsaro da sarrafa mashigar Hurmuz dole ne a bi su bisa ga haɗin kai na kasashen da ke bakin teku kuma ba tare da shigar Amurka ba, kuma duk wani haɗin kai da shirye-shiryen Washington na iya shafar dangantakar Tehran da Muscat.
Me kuke gani a wanna gargadin zai haifar?
Shin a ganinku lokaci bai yi ban a Iran ta kwace duka ikon shiga da fita harma daga hannun Oman din?
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