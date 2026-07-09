Iran Ta Mayar Da Manyan Martani Ga Hare-Haren Amurka Da Isra’ila A Safiyar yau

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Ofishin hulda da jama'a na sojoji ya sanar da cewa: Biyo bayan ta'addancin da sojojin ta'adda na Amurka da ta yi wa wasu yankuna na ƙasar da rundunonin sojoji, kuma a matsayin martani ga wannan ta’addanci, sa'a guda da ta gabata, kuma a ci gaba da hare-haren sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran a kan sansanonin Amurka a yankin, sun kai hari kan na’urar tsaro ta Patriot a Kuwait, eriyar tauraron dan adam (wurin faɗakarwa na farko) a Qatar, da tankokin man sojojin ta'adda na Amurka a Bahrain, da tarin jiragen mara matuki masu halakarwa.
Dakarun juyin musulunci na Iran suna yin gargadi ga sojojin Amurka masu, cewa duk wani maimaita ta'addanci zai fuskanci faɗaɗar martanin mai tsanani don ya haɗa da sauran sansanonin Amurka a yankin.
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