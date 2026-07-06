Cikakken Rahoto Na Kaitsaye Na Jana'izar Shahidin Iran; Bankwana Da Wata Mai Girma

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: A safiyar yau Litinin ne aka fara taron rakiyar jana'izar gawar mai tsarki na jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i (Allah ya yarda da shi), a babban birnin Tehran.
Ana fara rakiyar jana'izar daga titin Damavand da ke gabashin babban birnin Tehran, inda sahun rakiyar zai bi ta dandalin Imam Hussain (A.S), sannan dandalin "Inqilab" (dandalin juyin juya hali), har zuwa dandalin "Azadi" a yammacin Tehran, sannan zai koma babban titin "Shahid Lashkari" a gefen yammacin birnin.
Kamar yadda jami'an da ke da alhakin suka tabbatar, ana gudanar da rakiyar jana'izar gawar a ƙasa, a cikin wata mota ta musamman da aka shirya don wannan taron mai girma.
Kuma jama'ar larduna da garuruwa daban-daban na Iran sun kwarara zuwa babban birnin Tehran ta hanyoyi goma sha huɗu da ke kaiwa gare shi, waɗanda suka sha cunkoso da ba a taɓa yin irinsa ba saboda kwararar jama'a zuwa babban birnin, domin halartar rakiyar jana'izar shugaban da ya iya mayar da Iran daga ƙasar da makiya suke so ta kasance saniyar ware cikin rauni, zuwa wata ƙasa mai ƙarfi a duniya, wadda maƙiyanta da abokan hamayyarta ma sun yarda da ƙarfinta.
Kuma hukumomin da ke da alhaki a babban birnin Tehran sun shirya dukkan shirye-shiryen da ake buƙata don karɓar masu rakiyar jana'izar daga sassan Iran, kuma sun ɗauki dukkan matakan da ake buƙata don tabbatar da gudanar da rakiyar jana'izar cikin nasara da kammalawa, a fannonin gudanarwa, tsaro, ayyuka da dabaru.
Jama'a da yawa sun hau kan tituna kafin fara jana'izar don yin bankwana da shi. Kuma an fara taron rakiyar gawar mai tsarki na jagora shahidin juyin juya hali, Ayatullah Sayyid Ali Hussaini Khamene'i, da 'yan iyalinsa.
Ind Hanyar rakiyar jana'izar za ta kasance a kan titin Damavand, titin Juyin Juya Hali da dandalin Azadi.
A cikin ranakun Asabar da Lahadi, 13 da 14 ga Yuli, al'ummar Iran da al'ummar Musulunci sun yi bankwana da gawar jagora shahidi a filin sallah na Tehran na tsawon sa'o'i 40.
Sa'o'i kafin fara taron a hukumance, al'ummar Iran ta fito kan tituna don bankwana da jagora shahidin al'umma.
Kuma manazarta siyasa, a cikin tattaunawarsu da gidan talabijin na "Al-Mayadeen," sun jaddada cewa kasancewar jama'a a jana'izar jagora shahidin Iran yana isar da saƙon siyasa a fili cewa jinin shahidi ba zai tafi hakanan ba.
A cikin rahoton yazo cewa: Tsarin haɗin kan cikin gida a Iran ya haifar da wani nau'i na farkawa, wanda a fili yake a matakin siyasa da kuma fagen tattaunawa.
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