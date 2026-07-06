Iran: Jana'izar Shahidin Jagora Ya Rura Farkawar Duniya Don Fuskantar Masu Girman Kai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Mai magana da yawun sojojin Iran, Birgediya Janar Amir Akrami-Nia, ya tabbatar da cewa al'ummar Iran ta kirkiro wani abin tarihi ta hanyar dinbin halartarta mai yawa a wajen jana'izar jagora shahidi Imam Sayyid Ali Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa), yana mai daukar cewa wannan jana'izar tana rikidewa zuwa wani mafarin farkawa ta duniya wajen fuskantar zalunci da girman kai, kuma tana taimakawa wajen farkawar al'ummomi masu 'yanci a duniya.
A cikin wata sanarwa da ya yi a gefen jana'izar jama'a, Birgediya Janar Akrami-Nia a yau Litinin ya ce al'ummar Iran "ta kirkiro wani abin tarihi mai girma," yana mai bayyana fatansa cewa wannan abin tarihi, kamar yunkurin Ashura, zai zama sanadin rayar da wayewa a cikin al'ummomi.
Ya kara da cewa Iran na fatan wannan abin tarihi zai jagoranci zuwa farkawa ga al'ummar duniya, kuma zai zaburantar al'ummomi masu rauni da masu 'yanci a duniya su tsaya tsayin daka a wajen fuskantar zalunci da girman kai, kuma su bi hanyar al'ummar Iran wajen tsayayya ga mamaya.
Mai magana da yawun sojoji ya jaddada muhimmancin kiyaye hadin kai da haɗin kan jama'a, yana mai kira ga 'ya'yan al'ummar Iran su ci gaba da hadin kai don cimma waɗannan manufofi da kuma ƙarfafa tafarkin juriya da gwagwarmay.
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