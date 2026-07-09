Daruruwan Dubban Al’umma Ne Ke Kwarara Zuwa Kabarin Imam Ridha (A.S) A Mashhad Don Bankwana Da Imam Khamene'i

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jirgin da ke ɗauke da gawar da 'yan iyalin jagora shahidi ya sauka a filin jirgin sama na Shahid Hashemi Nejad a birnin Mashhad, wanda jirgin ya taso daga filin jirgin sama na Najaf Ashraf da safiyar yau Alhamis.
Kuma bisa ga sanarwa daga kwamitin jana'izar, an yanke shawarar canza lokacin fara taron a birnin Mashhad don ya fara da karfe biyu na agogon Iran da yammacin yau, kuma wannan canjin ya samo asali ne daga jinkirin dabaru sakamakon taron jama'a da ba a taɓa zaton irinsa ba wanda ya cika filayen Iraki a kwanakin da suka gabata.
Gawar mai tsarki ta isa filin jirgin sama na Najaf Ashraf da yammacin Talata, inda aka yi maraba da ita a hukumance daga firayim ministan Iraki Ali Falih Al-Zaidi, da shugaban Iran Masoud Pezeshkian, tare da taron shugabannin siyasa da malamai da shugabannin kabilu, don birnin ya shaida dukan ranar jiya jana'izar jama'a na miliyoyin mutane inda aka yi dawafi da gawar a kusa da kabarin Imam Ali bin Abi Talib (A.S), inda aka yi sallar jana'iza a kansa da jagorancin Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim.
Tarukan miliyoyin mutane sun kara zuwa birnin Karbala mai tsarki daga yammacin Laraba har zuwa safiyar yau Alhamis, inda jama'a suka yi dawafi da gawar a kusa da kaburburan Imam Husain da ɗan'uwansa Abbas (A.S), kuma aka yi sallar jana'iza da jagorancin Sheikh Abdul-Mahdi Karbala'i da Sayyid Ahmad Safi, kafin a kai gawar zuwa cibiyar lardin Khurasan Razawi don fara ayyukan jama'a na ƙarshe da kuma binne shi a wurinsa na ƙarshe kusa da kabarin Imam Ali bin Musa Ridha (A.S).
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