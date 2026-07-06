Ayatullah Makarem Shirazi: Daukar Fansar Jinin Jagora Shahidi Wajibi Ne Ba Za A Manta Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Ayatullahil-Uzma Sheikh Nasir Makarem Shirazi, a munasabar da jana'izar gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci Imam Khamene'i, ya fitar da wata wasika mai cike da manufofin juyin juya hali da na ‘yan adamtaka, inda ya jaddada cewa masu kisan da hannayensu suka cakudu da jinin wannan shahidi mai daraja, da jagorori, da jami'ai, da fararen hula marasa laifi, da yara da ake zalunta, ba za su tsira daga azabar Allah da sakamakon adalci ba. Ya kuma jaddada cewa wannan jini mai tsarki ba za a taɓa mantawa da shi ba, kuma al'ummar Musulunci, a cikin ma'auni na shari'a da doka, za su ci gaba da aiwatar da wajibcin neman fansar jinin waɗannan shahidai.
Matanin Rubutun Wasikar Yazo Kamar Haka:
Bismillahir Rahmanir Rahim
﴾Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un﴿
A daidai lokacin bankwana da jana'izar gawa mai tsarki na jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, zafin rashin wannan mujahidi mai hikima ya sake sabuntuwa. Kuma babu shakka cewa halartar jama'a mai yawa a wannan taron yana nuna wani nau'i na ƙarfi da amincewa ga manufofin juyin juya halin Musulunci, kuma yana nuna tsayin daka na al'ummar Iran mai girma da al'ummar Musulunci, da ci gaba da tafarkin shahidai masu haske.
Kuma A Cikin Waɗannan Yanayi, Dole Ne A Tunatar Da Wasu Batutuwa:
Na farko: Kada a yi tunanin cewa wannan yaƙi ya ƙare, a'a, fuskantar jigon masu girman kai na ci gaba da kasancewa. Don haka, duk wani ƙoƙari na saka yanke kauna, ko rauni, ko nuna cewa babu fata, ko raunana ƙarfin jama'a, da jami'ai, da sojoji, yana hidima ga makiya ne, kuma ya saba wa bukatun ƙasa da al'ummar Musulunci. Duk da fata da tsayin daka ba suna nufin watsi da gaskiyar fagen fama, a'a, hakuri da juriya suna daga cikin muhimman abubuwan nasara a cikin jarabawar Allah.
Na biyu: Masu kisan da masu hannu a cikin wannan babban laifi, waɗanda hannayensu suka yi cakudu da jinin wannan shahidi mai daraja, da jagorori, da jami'ai, da fararen hula marasa laifi, da yara da ake zalunta, ba za su tsira daga azabar Allah da sakamakon adalci ba. Kuma ba za a taɓa mantawa da wannan jini mai tsarki ba, kuma al'ummar Musulunci, a cikin ma'auni na shari'a da doka, za ta ci gaba da aiwatar da wajibcin neman fansar jinin waɗannan shahidai.
Na uku: Ya kamata jami'ai, da sojoji, da dukkan masu yanke shawari, su fuskanci makiya tare da dogaro ga Allah Maɗaukaki, da amincewa da alkawarinsa, da amfani da dukkan ƙarfin ƙasar, da dogaro ga imanin jama'a da hakurinsu da juriyarsu, kuma su kasance da hikima da ƙarfi da taka tsantsan, a fagen soji ne ko diflomasiyya ko wasunsu; domin ƙwarewa ta tabbatar da cewa duk wani ja da baya a gaban makiya mai ta'addanci ba ya ƙara masa komai face ƙarfin hali don ci gaba da ta'addancinsa da faɗaɗa kwadayinsa.
Na hudu: Juyin juya halin Musulunci ya kafu ne bisa tushen Wilayatul-Faqih, kuma da albarkar wannan tushen ta sami damar wuce mawuyatan lokuta da makircin makiya da yawa. Don haka Wilayatul-Faqih a cikin tsarin Musulunci ita ce jigon hadin kai, mai kare bukatun al'umma, da ginshiƙi mai ƙarfi na tsarin, kuma yin biyayya gare shi wajibi ne na gama-gari, kuma dalili ne na kare Musulunci da ƙasar.
Na biyar: Kiyaye hadin kai da haɗin kan ƙasa a yau ya fi kowane lokaci muhimmanci da ba za a jinkirta ba, kuma bai kamata a bar bambance-bambancen ra'ayi, ko da dalilansu suna da kyau, su zama dalilin rarrabuwa ko raunana fagen cikin gida ba. A lokaci guda, ya kamata jami'ai masu daraja su ƙara ƙoƙari don magance matsalolin jama'a, da yi musu hidima da gaskiya.
Kuma ni, ina sake, mika tsananin ta'aziyyata ta shahadar wannan shahidi mai daraja, da sauran shahidan wannan yaƙi da aka yi, ga hadara mai tsarki na mai wannan zamani, Bakiyatullah (ranmu ya zama fansa gare shi), da kuma jagoran juyin juya halin Musulunci, da iyalan shahidai masu daraja, da al'ummar Iran mai daraja, da dukkan Musulmai a duniya. Kuma ina roƙon Allah Maɗaukaki Ya ɗaukaka darajarsu, kuma Ya tabbatar da ƙarfin Musulunci da Musulmai, da nasara a kan makiya, kuma Ya tunkude sharrin makiya cikin gaggawa a ƙarƙashin kulawar Waliyul-Asr (Allah Ya gaggauta fitowarsa mai daraja)
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.
Qom
Nasir Makarem Shirazi
(14 Tir, 1405HS) (20 Muharram 1448HQ) (5 Yuli, 2026M)
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