Los Angeles Times: Jana'izar Jagora Shahidi Maras Misali, Nuni Ne Na Hadin Kan Kasa Da Azamar Daukar Fansa Mai Tsanani

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Los Angeles Times a cikin rahotonta na fage daga Tehran, Ya zame mata dole ta nuna hotunan tarihi na taron jama'a mai yawa a tattakin ranar Litinin; taron da a cewar wannan jarida, ya wuce jana'izar Janar Soleimani a shekara ta 2020, kuma bidiyon sama da gidan talabijin na Jamhuriyar Musulunci ya watsa, sun tabbatar da faɗinsa da ba a taɓa yin irinsa ba. Wannan kafar yaɗa labarai, tare da yin nuni ga ɗaukar allunan "Mutuwa ga Trump" da "Mutuwa ga Netanyahu" da kuma rataya abubuwan tsoronsu, ta bayyana wannan motsi a matsayin ba wai kawai makoki ba ne, a'a, shelar azamar ƙasa ne don "ramuwa mai tsanani" da ci gaba da tafarkin jagora shahidi, kuma ta nakalto daga masu makoki, suna masu tabbatar da alkawarinsu na neman fansar jini da ci gaba da tafarkin gwagwarmaya.
Wannan rahoto ya ci gaba da nazarin jana'izar mai girma a cikin tattaunawar bayan yaƙi da Amurka, kuma ya tabbatar da cewa Iran tana amfani da wannan nunin hadin kai a matsayin wani kayan aiki don cimma bukatunta na dabaru kamar ikon sarrafa mashigar Hurmuz, ci gaba da shirin nukiliya da warware rikice-rikicen yanki. Los Angeles Times, tare da yin nuni ga dakatar da tattaunawar har zuwa ƙarshen taron, ta bayyana wannan sako daga Tehran a sarari cewa duk wata yarjejeniya, tana dogara ne da yardar Amurka da sabbin gaskiyar fagen fama; gaskiyar da a cikinta, Iran, tare da dogaro da matsayinta na geopolitical, ta mallaki kayan aikin matsin lamba kuma tana gudanar da "wasan lokaci" don amfaninta.
A sashe na ƙarshe, wannan jarida ta bayyana rashin halartar jagora mai girma na juyin juya hali, Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i, saboda matakan tsaro da kuma daidaitawar wannan taron da rufe manyan hanyoyi, filayen jiragen sama da rayuwar yau da kullun, a matsayin alamar gudanarwa mai haɗin kai na ƙasar wajen gudanar da wannan babban taron. Los Angeles Times a ƙarshe, duk da ƙoƙarinta na ƙara girman ƙalubale, ta zama dole mai nuna wannan gaskiyar cewa Jamhuriyar Musulunci, tare da goyon bayan halartar miliyoyin jama'a da kishin juyin juya hali, ta sake tabbatar da cewa barazanar da kashe-kashen makiya, ba wai kawai ba sa raunana azamar al'umma ba, a'a, suna ƙara ninka azamarsu don ci gaba da tafarkin shahidai da cika alkawuran Allah.
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