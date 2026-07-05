Rahoto Cikin Hotuna | Na Halartar Mililyoyin Al’umma Taron Bankwana Da Jagora Shahidin Juyin Juya Hali - 4
An fara taron bankwana da Shahid Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i (R.A) da iyalinsa, daga safiyar jiya Asabar (04 Yuli, 2026) wanda ya je gudana yar yanzu tare da halartar miliyoyin mutane masu makoki a filin sallah na Tehran. Shahidin Iran ya sami darajar shahada a ranar Asabar 9 ga Isfand, 1405HS wanda yayi daidai da 10 ga Ramadan 1447HQ wanda ya dace da 28, February 2026M a yayin wani harin ta'addanci na magunyar Amurka da Isra’ila
5 Yuli 2026 - 17:34
News ID: 1836030
Source: ABNA24
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