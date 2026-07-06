Gaza: Shahidai 5 Da Jikkatar 7 Sakamakon Hare-Haren Isra’ila A Gaza A Cikin Sa'o'i 24

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar Lafiya ta zirin Gaza ta bayyana cewa daga cikin shahidan akwai sabbin mutuwa guda uku, baya ga gawarwaki guda biyu da aka ciro daga ƙarƙashin tarkace, a yanayin fagen hare-haren da ke hana ayyukan isa ga wadanda abin ya shafa.
Ma'aikatar ta jaddada cewa adadin wadanda abin ya shafa har yanzu suna ƙarƙashin tarkace da buraguzan gine-gine da a kan tituna, tare da ci gaba da rashin ikon motocin agaji da na tsaro na fararen hula isa gare su har yanzu, sakamakon yanayin tsaro da sarkakiyar ayyukan fage, wanda ke haifar da tsoron ƙaruwar adadin wadanda abin ya shafa a zahiri.
Dangane da sanarwar, jimillar shahidai tun daga tsagaita wuta a ranar 10 ga Oktoba ya kai 1,072, yayin da adadin raunata da jikkata ya kai 3,463, baya ga rubuta gawarwaki 799 da aka ciro, wanda hakan ke nuna wata alama ta ci gaban adadin sakamakon ta'addancin ko da bayan dakatar da shi.
Kuma a cikin kididdigar gabadaya tun farkon ta'addancin a ranar 7 ga Oktoba 2023, adadin shahidai ya kai 73,098, wadanda suka raunata sun kai 173,571.
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