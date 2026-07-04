Ganawar Ministan HW Iran Da Jami'an Kasashe Duniya Daban-Daban A Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: halartar taron jana'izar shahidin jagoran juyin juya halin Musulunci, sun gana da Sayyid Abbas Araghchi, Ministan Harkokin Wajen Iran, tare da yin tattaunawa, kuma sun isar da sakonnin juyayi da hadin kai ga gwamnati da al'ummar Iran, tare da jaddada shirye-shiryensu don haɓaka dangantaka da Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Ganawar Wakili Na Musamman Na Gwamnatin Thailand Da Araghchi
Mista Pamran Pree Pamida Tokara, shugaban majalisar shawara kan harkokin wajen Thailand wanda ya yi tafiya zuwa Tehran a matsayin wakilin sarki da gwamnatin wannan ƙasa don halartar taron girmamawa ga jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya gana da Abbas Araghchi Ministan Harkokin Wajen kasar Iran.
Wannan babban jami'in Thailand, yayin da yake isar da sakonnin juyayi da hadin kai na sarki da firayim minista da gwamnati da al'ummar wannan ƙasa ga gwamnati da al'ummar Iran, ya yi ta'aziyya game da shahadar jagora mai girma na juyin juya halin Musulunci wanda dukkan al'umma ke girmama shi, da kuma shahadar wasu daga cikin jami'ai da al'ummar Iran a yayin yaƙin da Amurka da yahudawa suka yi akan kasar.
Ministan Harkokin Wajen kasar Iran, yayin da yake nuna godiya ga halartar wakilin musamman na Thailand a taron girmamawa ga matsayi mai girma na jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya nuna godiya ga sakonnin juyayi da nuna goyon bayan sarki, gwamnati da al'ummar Thailand ga gwamnati da al'ummar Iran.
Ganawar Ministan Harkokin Wajen Burkina Faso Da Araghchi
Karamako Jean Marie Traore, Ministan Harkokin Wajen Burkina Faso wanda ya yi tafiya zuwa Tehran a matsayin wakilin wannan ƙasa da kuma kungiyar kasashe uku na Sahel da suka haɗa da Burkina Faso, Nijar da Mali don halartar taron girmamawa ga jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya gana da Sayyid Abbas Araghchi Ministan Harkokin Wajen kasar Iran da yammacin Juma'a.
Ministan Harkokin Wajen Burkina Faso, yayin da yake isar da sakonnin juyayi da goyon baya na shugaban kasa, gwamnati da al'ummar wannan ƙasa da kasashen Nijar da Mali ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ya yi ta'aziyya game da shahadar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci da wasu daga cikin jami'ai da al'ummar Iran a yayin yaƙin da aka yi.
Mista Traore, yayin da yake yaba wa tsayin daka da juriyar al'ummar Iran a gaban barazanar da matsin lamba ba bisa ka'ida ba, ya bayyana cewa al'ummar Iran ta zama abin koyi na musamman na neman daraja da 'yancin kai ga dukkan al'ummomi masu 'yanci.
Ministan Harkokin Wajen kasar Iran, yayin da yake nuna godiya ga nuna juyayi na gwamnati da al'ummar Burkina Faso ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ya jaddada azamar Iran don ci gaba da ƙarfafa dangantaka mai kyau da 'yan'uwantaka da Burkina Faso.
Ganawar Ministan Harkokin Wajen Kongo Brazzaville Da Araghchi
Constant Serge Bounda, Ministan Harkokin Wajen Kongo Brazzaville wanda ya yi tafiya zuwa Tehran don halartar taron girmamawa ga matsayin jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya gana da Sayyid Abbas Araghchi Ministan Harkokin Wajen kasar Iran a ranar Juma'a.
Ministan Harkokin Wajen Kongo Brazzaville, yayin da yake isar da sakonnin juyayi da goyon bayan shugaban kasa, gwamnati da al'ummar wannan ƙasa ga gwamnati da al'ummar Iran, ya yi ta'aziyya game da shahadar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci da wasu daga cikin jami'ai da al'ummar Iran a yayin yaƙin da Amurka da yahudawa suka yi.
Ministan Harkokin Wajen Kongo Brazzaville, yayin da yake nuni da wanzuwar dama da zaruffa masu yawa a kasashen Afirka ciki har da Kongo, ya jaddada muhimmancin faɗaɗa dangantaka a fannoni daban-daban da kuma amfani da ƙarfin ilimi da fasaha na Iran.
Ministan Harkokin Wajen kasar mu, yayin da yake nuna godiya ga nuna juyayi na gwamnati da al'ummar Kongo Brazzaville ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, da kuma matsayi mai daraja na wannan ƙasa a tarurrukan kasa da kasa wajen tallafawa Iran, ya jaddada himma ta musamman na jagoranci da shugaban Iran don haɓaka da zurfafa dangantaka da kasashen Afirka.
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