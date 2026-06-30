Isra'ila: Jirage Marasa Matuki Masu Fashewa Sun Zama Barazana Ta Farko A Iyakar Arewa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Tsarin tsaron Isra'ila na fuskantar wani sabon rahoton barazana da ke canza yanayin rikici a iyakar arewa. Nazarorin fasaha da aka gabatar ga leken asirin soji da cibiyoyin tsaro, sun nuna cewa dabarun harin da Hizbullah ke haɓakawa, musamman ta hanyar amfani da jirage marasa matuki masu fashewa nau'in "kamikaze," suna fuskantar tsarin tsaron sama na gargajiya mai inganci.
Waɗannan jirage marasa matuki, saboda tashin da suke a ƙarƙashin ƙasa, ƙarancin hangen radar, da ƙarancin kuɗin aiki, gano su da lalata su yana da wahala ga batiriyoyin tsaron sama na gargajiya. Musamman cewa na’urorin tsaro kamar Iron Dome an inganta su ne don fuskantar barazanar rokoki da makamai masu linzami, wannan yana ba wa waɗannan jirage marasa matuki masu ƙanƙanta da ƙarfin motsi damar kutsawa cikin gibin tsaron Isra'ila.
Manazarta tsaron Isra'ila sun yarda cewa wannan ƙarfin na Hizbullah ba wai kawai "ci gaban fasaha" ba ne, a'a, har ma "mai haɓaka ƙarfin asymmetric ne na dabaru." Kasancewar jirage marasa matuki na iya kai hari kai tsaye ga cibiyoyin soji masu muhimmanci, hasumiyoyin sa ido, da dakaru a kan iyaka, ya sanya ya zama dole a sake fasalin tsarin tsaron iyaka.
Daga cikin shawarwarin da ke cikin rahoton, akwai ƙarfafa tsarin yaƙin lantarki a kan iyakar arewa, habaka ƙarfin faɗakarwa da na'urori masu "mayar da hankali ga jirage marasa matuki," da kuma canzawa zuwa sabbin fasahohin kariya na zamani don fuskantar barazanar jirage marasa matuki. Cibiyoyin tsaro sun bayyana cewa wannan juyin fasaha na Hizbullah ya mayar da yanayin rikici a kan iyaka daga yaƙin bindigogi na gargajiya zuwa "yaƙin dijital da maras matuki."
Wannan rahoton da alama zai sa sojojin Isra'ila su sake nazarin shirye-shiryen aiki a arewa, kuma su keɓe ƙarin albarkatu ga manufar "kariya daga jirage marasa matuki" (C-UAS) a dabarun tsaron sama. Yadda rundunar jirage marasa matuki na Hizbullah ta kai ga wannan matsayi mai barazana, yana tabbatar da yadda yanayin duk wani rikici mai faɗi a yankin zai canza mizani yadda yakamata.
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