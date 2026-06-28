Washington Tana Nazarin Kwashe Dakarunta Da Na’urorinta Zuwa Isra’ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin tsaron Isra’ila sun bayyana cewa sojojin Amurka suna nazarin canja wurin na'urorin aiki a fannonin tsaro da kai hari zuwa yankunan da aka mamaye. Domin Washington ta yi imanin cewa sansanonin sojinta a yankin Tekun Farisa sun fi fuskantar hare-hare daga Iran da sauran bangarori fiye da da.
Dangane da rahoton shafin yanar gizon Ibrananci "Walla", wannan shiri na iya haɗawa da faɗaɗa wani sansanin jiragen sama da ke akwai a yankin Negev a kudancin yankunan da aka mamaye, ko kuma ƙirƙirar wani sabon sansani na Amurka gaba ɗaya. An bayyana wannan mataki da nufin ƙarfafa kasancewar sojojin Amurka a yankin da rage raunin da za su iya fuskanta daga hare-hare.
Haɗin Gwiwar Soji Na Amurka Da Isra’ila Har Zuwa Shekara Ta 2030
Wannan rahoton ya ƙara da cewa a lokacin tsananin yaƙi da Iran, sojojin Amurka sun tura fiye da sojoji 6,000 a wurare daban-daban na yankunan da aka mamaye, wasu daga cikinsu sun kasance a cikin sansanonin sojojin Isra’ila. Waɗannan sojoji suke da ke da alhakin amfani da na'urorin tsaron sama da kuma gyara da kula da jiragen saman Amurka. Jiragen da suke tashi daga yankunan da aka mamaye suna gudanar da ayyuka daban-daban.
Har ila yau, an canja wuraren wasu daga cikin waɗannan jiragen saman Amurka daga ƙasashen Tekun Farisa zuwa Isra’ila. Domin akwai fargaba game da kai musu hari da jirage marasa matuki, makamai masu linzami masu gajeren zango, da makamai masu linzami na ballistic na Iran.
Wannan shafin yanar gizon ya ruwaito cewa Amurka a cikin makonni biyu da suka gabata ta rage adadin sojojinta da ke cikin Isra’ila da ɗan kaɗan. Wannan mataki ya biyo bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da Iran, rage matakin shirye-shiryen soji, da kuma raguwar yiwuwar afkuwar wani babban rikici da Tehran.
A gefe guda, wakilan ma'aikatar yaƙi da sojojin Amurka sun sanar da jami'an ma'aikatar tsaron Isra’ila da sojojin wannan gwamnati cewa suna da niyyar tsawaita kwangilolin samar da kayayyaki da haɗin gwiwa aƙalla har zuwa shekara ta 2030 miladiyya. Wannan yarjejeniya na iya ci gaba na tsawon lokaci fiye da haka bisa ga buƙatun ayyukan sojojin Amurka.
Pentagon Na Neman Sansani Mafi Aminci A Yankin Gabas Ta Tsakiya
Wata majiyar tsaro da ke da masaniya game da dangantakar soji tsakanin Amurka da Isra’ila ta shaida wa wannan rahoton cewa Washington ta kai ga matsaya cewa sansanoninta a Tekun Farisa da sauran yankuna na fuskantar hare-hare daga Iran da ayyukan ƙungiyoyin adawa sosai. Wannan lamari ne ya sa Amurka ta sake nazarin yadda take tura sojojinta a yankin, kuma a wannan fanni tana aiwatar da matakai ciki har da canja wurin cikakkun na'urorin soji na Amurka zuwa sansanoni mafi aminci da ƙarfi.
Dangane da wannan rahoton, ɗaya daga cikin zaɓukan da ake tattaunawa shine ƙirƙirar sansanonin dindindin na Amurka a cikin Isra’ila. Wannan shiri ya sami goyon bayan wasu jami'an tsaro na wannan gwamnati. Waɗannan jami'an a tarurrukan sirri sun bayyana cewa kasancewar soji na dindindin na Amurka zai buƙaci ƙirƙirar wani ƙarin tsarin kariya na sama, kuma a matakin dabara, zai ƙarfafa dangantakar dogon lokaci tsakanin sojojin biyu na gwamnatocin Amurka da Isra’ila.
Daga cikin yanayin da aka yi nazari akai, akwai faɗaɗa ɗaya daga cikin sansanonin sojojin sama a yankin Negev a kudancin yankunan da aka mamaye, keɓe wani yanki na daban ga sojojin Amurka ta amfani da ababen more rayuwa na sojojin Isra’ila, ko kuma gina wani sabon sansani gaba ɗaya a Negev domin tura na'urori daban-daban na sojojin Amurka.
A lokacin harin ƙarshe na Amurka kan Iran, sansanonin Amurka a yankin Tekun Farisa sun fuskanci jerin hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuki na Iran. Waɗannan hare-haren sun yi barna mai yawa a waɗannan sansanonin, kuma wasu kayan aikin soji da jiragen sama sun sami lahani. Cibiyar nazarin dabaru da na ƙasa da ƙasa (CSIS) ta ƙiyasta cewa jimillar barnar da aka yi wa sansanonin Amurka a yankin ta kai tsakanin dala biliyan 2.2 zuwa 5.1.
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