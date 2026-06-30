Tarayyar Turai Ta Rage Tallafin Jiragen Marasa Matuki (İHA) Zuwa Ukraine

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Hukumar Tarayyar Turai ta sanar da cewa, a ƙarƙashin shirin tallafin Ukraine wanda jimlar sa Yuro biliyan 90 ne, an ware Yuro biliyan 3.9 don Kiev ta sayi sabbin fasahohin jiragen marasa matuki. Duk da haka, Brussels a baya ta yi alkawarin cewa kashi na farko da za a aika zuwa Kiev kafin ƙarshen watan Yuni zai kai Yuro biliyan 5.9.
Shugabar Hukumar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen, a cikin sanarwar da ta yi ta shafukan sada zumunta, ta ce: "A yau muna ba Ukraine kashi na farko na Yuro biliyan 3.9 don sabbin fasahohin jirage marasa matuki."
Von der Leyen, game da rashin cika alkawarin da ta yi, ta gamsu da bayar da tabbacin cewa sauran kuɗaɗen "za su biyo baya."
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