Iran Ta Yi Nasara A Yaƙin Mashigar Hurmuz; Shin Trump Ya Faɗa Cikin Tarkon Yarjejeniya Mai Rudani Ne?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: 'Yan kwanaki kadan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran, mashigar Hurmuz, wadda aka sa ran za ta zama daya daga cikin ginshiƙan tabbatar da yarjejeniyar, ta zama wani rauni da ke barazanar gareta.
Bisa ga rahoton gidan talabijin na Al Jazeera, wannan mashigar ruwa wadda ake magana a kai a matsayin daya daga cikin manyan nasarorin fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran, yanzu a cewar rahotannin kafofin yada labaran yamma, ta zama fagen gwada karfi, iyaka da kuma matsayin bangarorin biyu na cika alkawuran.
Jaridar Burtaniya The Guardian ta ce sake komawa musayar hare-hare a Tekun Farisa kwanaki 10 kacal bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna, ya ƙara hadarin komawar Washington da Tehran kan tafarkin yaƙi.
Wannan jarida ta yi imanin cewa harshen da ba a bayyana ba a cikin wannan takarda bai tsaya tsayin daka wajen fuskantar fassarori daban-daban na bangarorin biyu. Musamman a batutuwa biyu na tsagaita wuta a Lebanon da mashigar Hurmuz, inda kowane bangare ke zargin ɗayan da keta alkawuran.
Mashigar Tsakanin Fassarori Daban-daban
A rubutun Guardian, yarjejeniyar fahimtar juna mai bangarori 14 an shirya ta da gangan a batutuwa masu muhimmanci ciki har da mashigar Hurmuz da kalmomi a dunkule masu faɗi. Da fatan cewa lokaci zai iya gina amana kuma ya samar da fahimtar aiki tsakanin bangarorin biyu.
Amma wannan jarida ta yi imanin cewa yarjejeniyar a yanzu tana fuskantar matsin lamba daga fassarori masu karo da juna da kowane bangare ke yi na rubutun.
Dangane da rahoton Guardian, a cikin wannan takarda an ce Iran za ta yi duk ƙoƙarinta don samar da "shirye-shirye" don tabbatar da wucewar jiragen ruwan kasuwanci ta mashigar ba tare da karbar kudi ba na tsawon kwanaki 60.
Duk da haka, wannan jarida ta yi nuni da cewa a rubutun yarjejeniyar ba a fayyace abin da shirye-shiryen ke nufi ba, mene ne ma'aunin duk ƙoƙari, da kuma wasu matakan da za a dauka don tabbatar da tsaron hanyar ko share ta ba.
A ganin Guardian, wannan rashin fayyace ya haifar da fahimtar cewa Iran ce ke da babban rawa wajen tafiyar da mashigar Hurmuz.
Wannan jarida ta kuma rubuta cewa yarjejeniyar ta fayyace cewa Iran za ta yi tattaunawa game da gudanar da makomar da ayyukan ruwa a mashigar tare da kasashen da ke gefen Tekun Farisa bisa ga dokokin kasa da kasa da hakkin kasashen da ke gefen teku.
Amma wannan sashe ya haifar da babban sabani game da ko wannan rubutun yana ba Tehran ikon kayyade hanyoyin wucewa ne, ko kuma yana sanya ta a cikin tsarin shawara ne kawai?
Jerin Zarge-zarge Tsakanin Tehran Da Washington
Mujallar Amurka Newsweek ta kuma rubuta cewa mashigar Hurmuz ta zama daya daga cikin manyan cikas ga tsarin zaman lafiya tsakanin Washington da Tehran. Domin bangarorin biyu a zahiri suna sabani game da wanene ke da ikon sarrafa zirga-zirgar jiragen ruwa a wannan mashigar mai muhimmanci.
Wannan mujalla ta yi nazari kan tsarin zarge-zargen juna bayan sanya hannu kan yarjejeniyar a ranar 17 ga Yuni, kuma ta ce manufar wannan fahimtar juna ita ce dakatar da ayyukan soji, bude mashigar Hurmuz, fara soke killacewar ruwa ta Amurka, da fara tattaunawa don yarjejeniya mai faɗi cikin kwanaki 60.
Amma a rubutun Newsweek, sabani ya fara da wuri. A ranar 19 ga Yuni, Tehran ta sanar da cewa sake komawar rikici tsakanin gwamnatin yahudawa da Hizbullah na barazana ga yarjejeniyar, kuma wannan takarda ta ƙunshi dakatar da ayyuka a dukkan fagage ciki har da Lebanon.
Washegari, Iran ta zargi Amurka da rashin kyakkyawar niyya, kuma ta ce ci gaba da kasancewar sojojin ruwa na Amurka da jinkirin aiwatar da shirye-shiryen da suka shafi zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hurmuz, na nuna keta yarjejeniyar.
Newsweek ta ce tashin hankali ya kai kololuwa bayan an kai hari kan jirgin dakon kaya "EVER LOVELY" a kusa da mashigar; domin jami'an Amurka sun zargi Iran da alhakin, kuma sun bayyana wannan matakin a matsayin keta yarjejeniyar fahimtar juna.
Dangane da rahoton wannan mujalla, Washington a martani ta kai hare-hare a kan cibiyoyin soji na Iran wanda ya haɗa da cibiyoyin jirage mara matuki, tsarin sa ido da tsaron sama.
A gefe guda, Tehran ta musanta labarin Amurka, kuma ta ce waɗannan hare-hare na Washington ne, ba Iran ba, suka keta yarjejeniyar, kuma dole ne a warware sabani ta hanyar tsarin diflomasiyya da aka tanada a rubutun yarjejeniyar.
Newsweek ta nakalto daga "Abbas Araghchi" ministan harkokin wajen Jamhuriyar Musulunci ta Iran cewa Tehran ba ta son barin tasirinta a mashigar Hurmuz ya ragu. Ya yi gargadin cewa ƙoƙarin canza hanyar jiragen ruwa ba tare da amincewar Iran ba na iya haifar da ƙarin tashin hankali.
Labarin Amurka: Iran Ce Ta Fi Ƙarfi A Yaƙin Hurmuz
A gefe guda, rubutun edita na jaridar Amurka Wall Street Journal yana da wani ra'ayi mai tsauri game da aikin Amurka, kuma ya ce Iran ce ta yi nasara a yaƙin Hurmuz.
Wannan jarida ta yi imanin cewa muhimmin abin da gwamnatin Trump za ta iya yin talla game da yarjejeniya da Iran shi ne bude mashigar Hurmuz. Amma a cewar wannan jarida, Tehran na ƙoƙarin mayar da abin da ke cikin wannan sashe maras amfani, kuma ta hanyar amfani da ƙarfi a kan jiragen ruwan kasuwanci, kasashen Tekun Farisa da sansanonin Amurka, tana ƙirƙirar sabbin yanayi.
Rubutun edita na Wall Street Journal ya yi iƙirarin cewa Iran tana son mayar da mashigar Hurmuz zuwa wani abu kamar hanyar wucewa mai sharadi ko ma na biyan kuɗi. Ta yadda manufofin harkokin waje na Iran za su yanke shawarar wane jirgin ruwa zai wuce da wane ba zai wuce ba.
Wannan jarida ta kuma zargi gwamnatin Donald Trump da rashin tsaurarawa, kuma ta kammala da cewa shugaban Amurka yana fuskantar zaɓi biyu: ko dai ya bar mashigar Hurmuz ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawa da gudanarwar Iran, ko kuma ya yi amfani da ƙarfi don buɗe ta.
Tsakanin Doka da Ƙarfi
A gefe guda, Guardian ta yi ƙoƙarin nazarin rikicin ta fuskar shari'a mai faɗi.
Wannan jarida ta rubuta cewa Oman na iya ƙoƙarin daidaita duk wata hanyar warware rikicin na dogon lokaci a cikin tsarin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da dokokin teku. Tsarin da ke iyakance karɓar kuɗaɗen wucewar jiragen ruwa na gaba ɗaya.
Duk da haka, Guardian ta yi nuni da cewa wannan yarjejeniya ta ba wa kasashen da ke bakin tekun damar kayyade hanyoyin ruwa da tsarin raba zirga-zirgar ruwa, da kuma samar da hanyoyin hadin gwiwa wajen biyan kuɗin ayyukan jigilar ruwa.
Amma wannan jarida a ƙarshe ta rubuta cewa a yanzu waɗannan muhawarori na hakkoki suna ƙarƙashin inuwar dawowar hare-hare da kuma nuna rawar sojoji.
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