Masar: Sakon Alkahira Zuwa Beirut; Ku Guji Rikici Kai Tsaye Da Hizbullah

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Yayin da zirga-zirgar diflomasiyya ta yanki game da ma'aunin siyasa da tsaro a Lebanon ke ƙaruwa, wani gargaɗi mai muhimmanci ya fito daga Masar zuwa gwamnatin Beirut. A cewar majiyoyin diflomasiyya, manyan jami'ai da suka zo daga Alkahira a tattaunawarsu da Shugaban Lebanon Joseph Aun da Firayim Minista Salam, sun yi gargadin cewa ƙoƙarin warware matsalar Hizbullah ta hanyar soji na iya jefa ƙasar cikin wani sabon rikici na cikin gida.
A tattaunawar, bangaren Masar ya bayyana cewa mafi kyawun zaɓi shi ne a bi da batun tara makaman Hizbullah ta hanyar tattaunawar siyasa da shirye-shiryen tsaro a hankali, maimakon matakan soji masu tilastawa. Alkahira ta yi nuni da cewa musamman hadarin rikici kai tsaye na cikin gida na iya kara dagula tsarin tattalin arziki da siyasa mai rauni na Lebanon.
Muhawarru na diflomasiyya na yanki sun yi ishara da cewa wannan shawarar ta Masar ba wai kawai don kiyaye daidaiton cikin gida a Lebanon ba ne, a'a, har ma tana nufin hana faɗaɗa tashin hankali a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. An yi gargadin cewa duk wani rikici na soji tsakanin Hizbullah da gwamnatin Lebanon na iya rikidewa zuwa jerin rikice-rikice na yanki cikin kankanin lokaci.
A gefe guda, Alkahira ta kuma aika da saƙon goyon baya ga gwamnatin Beirut game da sake farfado da hanyoyin tattaunawar ƙasa da ƙarfafa cibiyoyin tsaro. Masar ta dade tana ɗaukar kiyaye kwanciyar hankali a siyasance a Lebanon a matsayin wani muhimmin sashi na tsaron yanki.
Manazarta suna ɗaukar wannan yunkurin diflomasiyya na Masar a matsayin alamar cewa da yawa daga cikin masu ruwa da tsaki a yankin sun fi son neman daidaiton siyasa maimakon warware matsalar Hizbullah ta hanyar soji. Sakon Alkahira na iya shafar alkiblar muhawarar siyasa ta cikin gida a Lebanon da kuma matakan tsaro da za a dauka a nan gaba.
……………………………….
Your Comment