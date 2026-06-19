Nijar: Sojoji Da Fararen Hula 13Da Ƴan Ta'adda 22 Aka Kashe Niamey

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Tsaro ta Ƙasar Nijar ta sanar da cewa yunkurin harin da bai yi nasara ba wanda aka kai a safiyar ranar Alhamis 18 ga Yuni, 2026, a kewayen filin jirgin sama na Diori Hamani na kasa da kasa a babban birnin Niamey, ya haifar da shahadar sojoji 11 da fararen hula biyu, yayin da sojojin tsaro da na sakai suka yi nasarar kashe maharan 22.
Ma'aikatar, a cikin wata sanarwa a hukumance, ta bayyana cewa maharan 'yan ta'adda ne suka kai harin, inda suka yi ƙoƙarin kai hari ga wasu muhimman wurare kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa, amma sojojin tsaro da na kariya sun shiga tsakani cikin gaggawa kuma suka yi nasarar dakile harin tare da karya manufofinsa.
Ma'aikatar ta nanata cewa ana ci gaba da wani gagarumin aikin soji don gano waɗanda ke da hannu da kuma kawar da duk wata barazana mai yiwuwa, tana mai nuni da cewa lamarin yana ƙarƙashin cikakken iko.
Har ila yau, ta nanata cewa filin jirgin sama na Diori Hamani na ƙasa da ƙasa yana da cikakken tsaro kuma yana ci gaba da ayyukansa kamar yadda ya saba, kuma zirga-zirgar jiragen sama ba ta sami wani tasirin tsaiko ba kwata-kwata.
Ma'aikatar Tsaro ta sake nanata jajircewarta na ci gaba da ƙoƙarin kare ƴan ƙasa, tabbatar da tsaron muhimman wurare, da fuskantar duk wata barazana da ke barazana ga tsaro da kwanciyar hankalin ƙasar.
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