Labarai Cikin Hotuna | Na Zaman Juyayin Imamul Husaini As A Rasht Rana Ta 4

Ayatullah Ramazani Babban sakataren Majalisar Ahlul Bait ta Duniya, a wurin taron makokin safiyar rana ta huɗu ga watan Muharram a Rasht, yayin da yake nanata zancen "Allahumma ij'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad" (Ya Allah! Ka sanya rayuwata a kan tafarkin Muhammad da iyalansa, kuma mutuwata ma a kan tafarkin Muhammad da iyalansa), ya ɗauki wannan addu'a a matsayin bayyana matsayi a bayyane don zaɓar salon rayuwa na mumini, kuma ya ce: Mutum ba shi da wata hanya don kaiwa ga kamala da sa'a, sai ta hanyar bin tafarkin Annabi (SAW) da Ahlul Bait (AS).
19 Yuni 2026 - 10:54
News ID: 1829050
Source: ABNA24
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