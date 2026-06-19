Ayatullah Ramazani: Rayuwa Da Mutuwar Mumini Akan Tafarkin Ahlul Bait (AS) Me Suke Da Anfani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Bait (AS) - Abna - Ayatullah Reza Ramazani, Babban sakataren Majalisar Ahlul Bait ta Duniya, a yau Juma'a, 4 ga watan Muharram, shekara ta 1448, a wurin zaman makokin safiyar rana ta huɗu ga watan Muharram a Rasht, yayin da yake nanata zancen "Allahumma ij'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad", ya ɗauki wannan addu'a a matsayin bayyana matsayi a bayyane don zaɓar salon rayuwa na mumini, kuma ya ce: Mutum ba shi da wata hanya don kaiwa ga kamala da sa'a, sai ta hanyar bin tafarkin Annabi (SAW) da Ahlul Bait (AS).
Da yake ishara ga sashe na ƙarshe na Ziyarar Ashura, ya bayyana: A cikin wannan sashe, mutum yana roƙon Allah ya sanya rayuwarsa da mutuwarsa a kan tafarkin Annabi (SAW) da Ahlul Bait (AS). Wannan addu'a a zahiri bayyana matsayi ne da ƙayyade wa mutum tafarkin da zai bi; tafarkin da mafi kyawun bayin Allah suka bi.
Ayatullah Ramazani ya kara da cewa: Dukkan ilimomin Musulunci, ciki har da fikihu, falsafa, da sufanci, idan suna son su kai mutum ga gaskiya, dole ne su yi tafiya a kan tafarkin Kur'ani da Ahlul Bait (AS). Kamar yadda Mulla Sadra ma ya nanata cewa, falsafar da ba ta dace da Kur'ani da Ahlul Bait (AS) ba, ba za ta zama hanyar buɗaɗɗiyar hanya ba.
Mahangar Kur'ani Game Da Rayuwa; An halicci Mutum Don Tabbatuwa Har Abada
Wakilin jama'ar Gilan a Majalisar Masana Jagoranci, da yake bayyana cewa manufar rayuwa a cikin Kur'ani ta bambanta da ra'ayin jama'a na duniya, ya bayyana: Abin da muka sani a matsayin rayuwa da mutuwa, wani sashe ne kawai na rayuwar duniya ta mutum; alhali an halicci mutum ne don har abada aka yi shi, kuma mutuwa a gaskiya ba ita ce ƙarshen rayuwarsa ba.
Ya ci gaba: Allah ya ba mutum dama da yawa, amma yawancin mutane har yanzu ba su san iyawarsu da abin da suka mallaka na gaskiya ba. Sanin girman halittar mutum yana buɗe masa fage masu faɗi, kuma yana bayyana darajarsa a cikin tsarin halitta.
Ayatullah Ramazani, da yake ishara ga ayoyin Kur'ani mai girma, ya ce: Allah bai bar mutum ba hakan, yana kasancewa tare da shi a dukkan matakan rayuwarsa. Babu wani yanayi na rayuwar mutum da Allah ba ya cikinsa, amma yawancin mutane sun gafala da wannan gaskiya.
Ya kara da cewa: Ahlul Bait (AS) a cikin bayanin su ga wanene mutum, sun yi bayanin cikakken siffa game da shi, kuma ta hanyar amfani da alamun halitta, suke sanar da mutum matsayinsa na gaskiya.
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