Amurka Da Iran Sun Cimma Yarjejeniyar Fahimtar Juna Don Kawo Ƙarshen Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: "Shehbaz Sharif" Firayim Ministan Pakistan, ya sanar da cewa Amurka da Iran sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya, kuma za a sanya hannu kan wannan yarjejeniya a ranar Juma'a a Switzerland.
A lokaci guda, "Donald Trump" shugaban Amurka shi ma ya tabbatar da kammala yarjejeniyar, kuma ya ba da labarin soke killacewar da Amurka ta yi wa tashoshin jiragen ruwa na Iran. "Kazem Gharibabadi" mataimakin ministan harkokin wajen Iran shi ma ya sanar da cewa an kammala rubutun yarjejeniyar.
Bisa da abin da Firayim Ministan Pakistan ya sanar a wani sako a shafin sada zumunta na "X", bangarorin biyu sun amince da dakatar da ayyukan soji nan take da kuma na dindindin a dukkan fagage ciki har da Lebanon.
Shehbaz Sharif ya kara da cewa taron sanya hannu kan yarjejeniyar zai gudana ranar Juma'a 19 ga Yuni, 2026 miladiyya 29 ga Khordad, shekara ta 1405 hijiri shamsi a Switzerland.
Ya kuma bayyana cewa: Da fara aiwatar da yarjejeniyar, masu sasanci za su sauƙaƙe gudanar da jerin tarurruka a cikin wannan mako.
Soke Killacewar Ruwa Da Amurka Ta Yi Wa Iran
A gefe guda, Donald Trump a wani sako a shafinsa na sada zumunta, "Truth Social", ya sanar da cewa: Yarjejeniya da Jamhuriyar Musulunci ta Iran yanzu ta kammala. Ina taya kowa murna.
Ya kara da cewa bisa ga wannan yarjejeniya, ya ba da umarnin bude mashigar Hurmuz ba tare da karbar wani kudi ba, da kuma soke killacewar ruwa ta Amurka nan take.
Trump ya ci gaba da cewa: Ina gaya wa jiragen ruwa na duniya, ku kunna injinan ku, bari man ya ci gaba da gudana.
Tabbatarwa Iran
A Iran ma, "Kazem Gharibabadi" mataimakin ministan harkokin wajen, ya sanar da cewa an kammala rubutun yarjejeniyar fahimtar juna, kuma za a sanya hannu a ranar Juma'a a wannan mako a Geneva.
Gharibabadi ya ce: A yau mun shafe sa'o'i da yawa muna tattaunawa da tawagar Qatar a Tehran game da batun yarjejeniyar fahimtar juna da ra'ayoyinmu da la'akarinmu game da ita.
Ya kara da cewa za a buga abubuwan da ke cikin yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka bayan sanya hannu a hukumance, kuma Tehran na da shirye-shirye na musamman don sa ido kan aiwatar da alkawuran Amurka a cikin wannan yarjejeniyar fahimtar juna.
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