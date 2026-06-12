Me Yasa Buɗe Mashigar Hormuz Na Ɗan Lokaci Zai Ceci Trump Daga Ƙunncin Da Yake Ciki?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abdolreza Hadizadeh yayi nuni da cewa: Hukumar Makamashi ta Duniya (IEA) wadda ke da alhakin gudanar da kasuwar makamashi ta duniya a lokutan rikici, ta bayyana cewa daga ranar 9 ga Yuli (18 ga watan Tir na Iran), duniya za ta shiga yankin jan zobe mai haɗari, ta yadda ba zai yiwu a samar da makamashi a duniya ba, kuma farashin mai zai tashi sosai.
Fatih Birol, babban jami'in gudanarwa na Hukumar Makamashi ta Duniya, ya ce hakan zai faru saboda dalilai biyu. Na farko, hukumar ba ta da ikon sake maye gurbin ƙarancin makamashin da aka haifar sakamakon rufe mashigar Hormuz. Na biyu kuma, da shigar lokacin bazara da ƙaruwar amfani da man fetur, buƙatarsa za ta ƙaru.
Hasashe na nuna cewa mai zai kai dalar Amurka 120 zuwa 130 a tsakiyar watan Tir (Yuli), wanda hakan zai yi tasiri kai tsaye ga farashin man fetur a Amurka da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar gabaɗaya a gabacin zaɓe.
Don haka ne Trump yake jin tsananin buƙatar buɗe mashigar Hormuz. A irin wannan yanayi, tsayawa kan sharuɗɗa da buƙatun Iran gaba ɗaya ya dace da muradun ƙasar. Amurka ba ta da wata mafita face ta haɗa kai da Iran don shawo kan wannan yanayi. Kuma ma'aunin ƙarfi na mashigar Hormuz zai kasance hatta tare da ɗaukar matakin killacewa abu mai muhimmanci
da zai iya cire takunkumi da yawa daga ƙasar, kuma ya share fagen samun galaba mai ƙarfi a teburin tattaunawa. A wannan yanayin, bai kamata Iran ta ji tsoron barazanar maƙiya ba aiwatar da barazanar lalata ababen more rayuwa na Iran daga Amurka, a irin wannan yanayi, zai ƙara zurfafa rikicin ne kawai
Domin idan aka aiwatar da ma'amalar lalata ababen more rayuwa na Iran tare da lalata ababen more rayuwa na makamashi a yankin, hakan zai kara dagula rikicin makamashi a duniya, kuma zai jefa gwamnatin Trump a cikin wani rami mai zurfi wanda ta fi tsoronsa. Don haka, Trump ba zai shiga fagen fama ba idan bai da tabbacin tsadar farashin wannan tafarki.
Amurka na matukar buƙatar cimma yarjejeniya da Iran a cikin makonni masu zuwa. Dole ne ta biya farashin da ya dace don biyan wannan buƙatar. In ba haka ba, Trump bayan ya shawo kan rikicin makamashi a duniya, kuma bayan zaɓen Amurka, zai fara yaƙi mai wuya da tsanani kan Iran da ba'a san munin ƙarshensa ba.
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