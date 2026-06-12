Amurka Ta Tura Wasu 'Yan Ci-Ranin Iranawa, Afghanawa, Georgiyawa Da Turkiyawa Zuwa Afirka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Kamfanin dillancin labarai na Faransa a ranar Juma'a, yana mai dogaro da bayanan jiragen sama da maganganun wani lauyan shige-da-fice, ya ruwaito cewa wani jirgin saman Amurka dauke da 'yan ci-rani 'yan Iran, 'yan Afghanistan, 'yan Georgia da 'yan Turkiyya da aka kora daga Amurka, ya tashi zuwa Afirka ta Tsakiya.
Bisa ga bayanan "ICE Air Flights Watch" mai alaƙa da ƙungiyar masu zaman kansu ta "Human Rights First", wannan jirgin ya tashi daga "Alexandria" a jihar Louisiana a daren Alhamis bisa ga agogon gida, kuma zai tsaya a Ghana.
"Alma David" wata lauyan shige-da-fice na Amurka, ta bayyana cewa har yanzu ba a sani ba ko za a sauke wasu a Ghana ko kuma za a tura dukkan 'yan ci-ranin da aka kora zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
Gwamnatin Donald Trump, shugaban Amurka, ta tsaurara manufofinta game da 'yan ci-rani, har ma ta kori wadanda ke da kariya ta shari'a.
Wannan ya faru ne a daidai lokacin da wadanda aka kora da lauyoyi suka ba da rahoton cin zarafi a Ghana da tsare-tsare ba tare da iyaka ba a Eswatini.
Har ila yau, an mayar da wasu 'yan ci-ranin da aka kora daga Ghana da Equatorial Guinea zuwa kasashensu, duk da cewa alkalan Amurka sun ce wadannan mutane suna fuskantar hadari a kasashensu.
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