Hadin Bakin Gwamnatin Lebanon Da Amurka A Kan Hizbullah Hidima Ce Ga Aikin Yahudawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Wannan ƙungiya tare da bayyana cewa Lebanon ta nutse cikin rikice-rikicen siyasa, ta ci gaba da cewa: Hizbullah tana cikin kwanton bauna ga makiya, tana mai kare ƙasarta da al'ummarta kuma tana jawo wa yahudawa hasara mai yawa ga dakarunsu, hafsoshinsu da kayan aikinsu.
Hizbullah, yayin da take jaddada cewa farashintsayin daka ga Isra'ila ya fi na mika wuya rahusa, ta yi Allah wadai da hare-haren Amurka a kan Iran kuma ya jaddada cewa: Muna Allah wadai da yanayin mu’amalar Amurka na neman cin hanci da mulkin mallaka, waɗanda suke cikin aiwatar da ikonsu a kan ƙasashe da al'ummomi.
A cikin wannan sanarwa, yayin da aka yi Allah wadai da tattaunawar kai tsaye da gwamnatin Lebanon ta yi da gwamnatin yahudawa, an ce: Waɗannan tattaunawar suna haifar da ƙarin rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar Lebanon. Wannan mataki ya saba wa kundin tsarin mulki. Nacewa kan ci gaba da wannan hanya, taurin kai ne na wauta wanda ke mayar da tattaunawar zuwa kasan kai a siyasance wanda ba zai samu wata nasara ba.
Ƙungiyar Hizbullah ta yi watsi da sakamakon da zai iya fitowa daga waɗannan tattaunawar, kuma ta ce: Sharuɗɗa da ƙa'idodin da makiya suka gabatar kuma tawagar tattaunawa ta Lebanon ta yarda da su, a wurinmu ba za a yarda da su ba.
Wannan ƙungiya, yayin da take sukar daidaita muryar gwamnatin Lebanon da Amurka a kan Hizbullah, a ƙarshe ta ce: Gwamnatin Amurka ta ayyana Hizbullah a matsayin abokin gaba na gama-gari, amma tawagar Lebanon ba ta yi adawa da hakan ba. Waɗannan maganganun suna cikin hidimtawa aikin yahudawa wanda gwamnatin Amurka mai laifi ke tallafawa.
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