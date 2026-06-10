Mujallar Amurka: Yaƙi Da Iran Ya Fallasa Ƙarancin Ƙarfin Dabarun Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Mujallar "Foreign Policy" a cikin wani rahoto na Hal Brands, farfesa a harkokin dangantakar ƙasa da ƙasa na Jami'ar Johns Hopkins, yayin da yake nazarin sakamakon harin da aka kai wa Iran, ya yi iƙirarin cewa wannan rikici ba wai kawai rikicin Gabas ta Tsakiya bane, har ma gwaji ne ga ƙarfin soji da dabaru na Amurka.
Marubucin ya yi imanin cewa wannan yaƙi, baya ga haifar da tasiri mai yawa ga tattalin arzikin duniya da tsaron ƙasa da ƙasa, ya kuma bankado rarrabuwar kawuna tsakanin nauyin da Washington ke da shi na duniya da kuma ainihin albarkatun da take da su.
Foreign Policy ta rubuta cewa: Yaƙin Tekun Fasha yana da sakamako da ya wuce fagen fama, kuma ya yi tasiri ga kasuwancin duniya, tsaron makamashi, 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa da ma'aunin geopolitical. A cewar marubuci, daya daga cikin muhimman sakamakon wannan rikici shi ne ya nuna cewa Amurka tana fuskantar ƙarancin ƙarfi don taka rawa a fagage daban-daban lokaci guda.
Wannan rahoto ya yi ishara da cewa Amurka da gwamnatin yahudawa a matakin farko na rikici sun nuna ƙarfinsu na soji da fasaha, amma a lokaci guda ya jaddada cewa nasarorin dabara ba kawai yana nufin cimma burin dabaru ba ne. A rubutun Foreign Policy, ci gaba da yaƙi ya haifar da yawaitar amfani da kayan yakin Amurka da kuma ƙara matsin lamba kan sojojin ƙasar; lamarin da a yanzu ya zama daya daga cikin damuwar da ke tattare da muhawarar tsaro na Washington.
Marubucin yana nuni da kimantawa na cibiyoyin bincike na Amurka ya jaddada cewa: A yayin ayyukan soji, an yi amfani da adadi mai yawa na makamai masu linzami masu dogon zango da na'urorin tsaro na zamani. A cikin rahoton an ce makamai masu linzami na Tomahawk, GASSM, masu katse SM-3, na'urorin THAAD da Patriot suna daga cikin kayan aikin da suke taka muhimmiyar rawa a dabarun soji na Amurka a sassa daban-daban na duniya, kuma maye gurbinsu zai buƙaci lokaci da zuba jari mai yawa.
Sake Gina Kayan Yakin Zai Ɗauki Shekaru
Foreign Policy ta tunatar da cewa tun kafin yaƙi, ƙwararrun Amurka da yawa sun yi gargadi game da ƙarancin kayan yakin ƙasar don fuskantar rikici mai tsawo. A rubutun wannan mujalla, yanayin da ake ciki na samar da makamai yana nuna cewa sake gina wasu daga cikin waɗannan kayan yakin gaba ɗaya na iya ɗaukar shekaru.
Rahoton ya ci gaba da yin nuni ga matsin lamba da ake yi wa sojojin Amurka, ya rubuta cewa: Jirgin ruwan dakon jiragen sama na "USS Gerald Ford" da sauran kayan aikin dabaru na Amurka an canja masu wurare sau da yawa tsakanin sassa daban-daban na duniya cikin 'yan watannin da suka gabata. Marubucin ya bayyana wannan yanayin a matsayin alamar faɗuwar ayyukan soji na Washington da wahalar tafiyar da rikice-rikice da yawa lokaci guda.
A cewar marubici, babbar damuwar dabaru na Amurka a yanzu tana da alaƙa da gasar da Sin. Rahoton ya ce: Beijing a cikin 'yan shekarun da suka gabata tana aiwatar da babban shiri don haɓaka ƙarfin ruwa, makamai masu linzami da nukiliya, kuma a lokaci guda tana mai da hankali kan ƙara shirye-shiryen soji a yankunan da ke kewaye da ita. A cikin irin wannan yanayi, raguwar wani ɓangare na kayan yakin Amurka da ƙarfin soji na iya shafar lissafin tsaro a Gabashin Asiya.
Foreign Policy ta kara da cewa: Wasu jami'ai da ƙwararru a ƙasashen da ke kawance da Amurka a Asiya sun bayyana damuwa game da sakamakon mayar da wani ɓangare na albarkatun soji na Washington zuwa Gabas ta Tsakiya. Jinkirin kai wasu kayan aikin soji ga kawayen Asiya da kuma mayar da wasu na'urorin tsaro sun haifar da tambayoyi game da ikon Amurka na mayar da martani ga rikice-rikice daban-daban lokaci guda.
Sabbin Fasahohi; Rawar Da Jirage Mara Matuki Da Fasahar Wucin Gadi Ke Takawa
Marubucin ya jaddada cewa sakamakon yaƙi bai iyakance ga raunin ba. A nasa ra'ayin, wannan rikici ya nuna cewa sabbin fasahohi ciki har da jirage mara matuki, na'urori masu fasahar hankali na wucin gadi za su taka rawar da ke ƙaruwa a fagen fama na gaba. Rahoton ya ce, ƙwarewar wannan yaƙi na iya zama da muhimmanci ga sojojin Amurka da sauran masu iko wajen tsara dabarun gaba.
Foreign Policy ta kuma yi nuni da cewa Amurka har yanzu tana da ƙarfin soji, tattalin arziki da fasaha, kuma sakamakon ƙarshe na gasar geopolitical zai dogara da shawarwarin Washington da kawayenta a nan gaba. A rubutun wannan mujalla, ƙara kasafin kuɗin tsaro, haɓaka masana'antar soji da ƙarfafa haɗin gwiwa da abokan huldar duniya suna daga cikin zaɓuɓɓukan da ake tattaunawa a cikin muhawarar manufofin Amurka.
Wannan rahoto a ƙarshe ya ce: Yaƙi da Iran ga Washington ba wai kawai arangama ce ta yanki ba, sai dai ma gargadi ne game da ƙalubalen da ke tattare da faɗaɗa ayyukan Amurka a duniya. Foreign Policy ta kara da cewa yadda Amurka za ta mayar da martani ga waɗannan ƙalubale a cikin shekaru masu zuwa na iya yin tasiri mai mahimmanci ga ma'aunin iko na duniya, dangantakar wannan ƙasa da kawayenta, da kuma ci gaban gasar da manyan ƙasashe.
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