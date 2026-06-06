Pentagon Ta Share Ƙungiyoyin Akida 180 Daga Jerin Littafinta A Hukumce

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Ma'aikatar Yaƙi ta Amurka a wani sabon mataki, ta rage adadin addinai da ƙungiyoyin akida da aka amince da su a cikin sojojin ƙasar daga kusan 211 zuwa 31; shawarar da a cewar kafofin yada labaran Amurka, ta haifar da cire wasu ƙungiyoyi da dama ciki har da waɗanda basu yarda da Allah ba, masu bin ra'ayin ɗan'adam, mabiya sabbin addinai da wasu ƙungiyoyi.
Cibiyar "Military.com" ta sanar da cewa waɗannan canje-canje sun faru ne bisa ga bayanin cikin gida mai kwanan watan 20 ga Mayu na Ma'aikatar Yaƙi. Ma'aikatar Yaƙi ta Amurka har yanzu ba ta fitar da cikakken jerin sababbin sunayen ba da kuma tasirinsa kan matsayin sojojin da ke da alaƙa da addinai da imanin da aka cire.
Pete Hegseth, Ministan Yaƙi na Amurka, a baya a cikin wani bidiyo a watan Maris ya ba da labarin shirin sake fasalin tsarin malaman addini na sojoji da sake duba tsarin rarraba addinai. Ya ce jerin sunayen da suka gabata sun fadada zuwa sama da lambobin addini 200 kuma sun zama tsarin "marasa aiki da amfani."
Waɗannan abubuwan da ke faruwa suna faruwa ne a daidai lokacin da Hegseth ya sha jaddada imaninsa na Kiristanci kuma ya ja hankalin kafofin yada labarai saboda alakarsa da ƙungiyoyin da ke kusa da kishin ƙasa na Kiristanci. A halin yanzu, Janar mai ritaya Steve Schaick, tsohon shugaban malaman addini na sojojin sama na Amurka, ya yi gargadin cewa cire wasu ƙungiyoyin addinai na iya jefa darajar da matsayin malaman addini na soja da ke da alaƙa da waɗannan ƙungiyoyi cikin hadari.
Bikin abincin dare mai tsarki da laccar wani limamin coci ga mambobin sojojin ruwa na sojojin ta'adda na Amurka (shekara ta 2003 a daya daga cikin fadodin Saddam, Tikrit).
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