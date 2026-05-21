Putin: Makaman Nukiliya Sune Zaɓinmu Na Ƙarshe Don Tabbatar Da Tsaron Ƙasa

21 Mayu 2026 - 22:42
News ID: 1817369
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Shugaban ƙasar Rasha, a wani taron bidiyo tare da takwaransa na Belarus da kwamandojin soji waɗanda suka halarci atisayen makaman nukiliya na farko na ƙasashen biyu, ya ce:

"Dole ne tsarin makaman nukiliya nuclear triad ya zama mai ba da tabbacin ikon mallakar ƙasa na Ƙungiyar Tarayyar Rasha da Belarus a tsakiyar tashin hankalin duniya da sabbin barazana.

Na faɗi haka a baya, kuma ina sake jaddadawa cewa yin amfani da makaman nukiliya mataki ne na ban mamaki kuma zaɓi ne na ƙarshe don tabbatar da tsaron ƙasashenmu."

