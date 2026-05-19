Mujallar Foreign Affairs: Sansanonin Amurka Sun Zama Nauyi A Kan Yankin Farisa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Mujallar ta kara da cewa ana bukatar shugabannin Kasashen yankin Farisa su daina jiran Washington don tsara makomar yankin a madadin hakan, su fara tsara wannan makomar da kansu, tana bayyana cewa fita daga rikicin da ake ciki yana bukatar watsi da ra'ayin da ya jagoranci tsaron Yankin Farisa tsawon karni guda, wanda ya ke daukar tsaro a matsayin wani abu da za a iya saya daga waje, maimakon gina shi a cikin gida. Ta kuma kara da cewa duk wani sabon tsarin tsaro a Kasashen yankin Farisa dole ne ya ginu a kan kasashen yankin da kansu suke mu'amala da Iran, ba ta hanyar masu shiga tsakani na duniya ko kuma kariyar sojojin kasashen waje ba.
Har ila yau, mujallar ta ga cewa misalin da Kasashen yankin Farisa suka saba amfani da shi don kare ingancin kariyar Amurka shi ne 'yantar da Kuwait a shekarar 1991, amma ta yi la'akari da cewa shugabannin Kasashen yankin Farisa suna yin karin gishiri wajen fassara muhimmancin wannan lamarin, tana bayyana cewa shigar Amurka a lokacin ya zo ne don biyan bukatun Amurka a lokacin da take da iko guda daya bayan karshen yakin, ba a matsayin wani alkawari na dindindin don kare Kasashen yankin Farisa ba.
…………………………………………………
Your Comment