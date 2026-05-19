Iran Ta Lalata Rukunin Sojojin Amurka 228 A Fadin Sansanonin Tekun Farisa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hotunan tauraron dan adam, tare da rahoton da jaridar Washington Post, ta fitar sun nuna cewa Iran ta kai wasu munanan hare-hare kan rukunin sojoji 228 na Amurka a yankin Tekun Farisa.
Rahoton ya ce hotunan tauraron dan adam da aka dauka sun nuna cewa Iran ta lalata akalla rukunan sojoji da kayan aiki 228 a fadin sansanonin sojin Amurka 15 a yankin Tekun Farisa.
A wani yanayin, an ga wani babban rami sakamakon fashewar wani bam a sansanin jiragen sama a Hadaddiyar Daular Larabawa. Masana sun jaddada cewa girman barnar ya zarce abin da gwamnatin Amurka ta fito da shi a fili.
A halin da ake ciki, jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa Amurkawa sun kashe kusan dala biliyan 45 a kan fetur da dizal a lokacin yakin da suke yi kan Iran idan aka kwatanta da daidai lokacin da ya wuce.
A lokaci guda, Hukumar Makamashi ta Duniya ta yi gargadin cewa farfadowa daga girgizar samar da mai da ta haifar da rushewar jigilar kayayyaki ta mashigar Hurmuz na iya ɗaukar watanni.
……………………………………………………………..
Your Comment